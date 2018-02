Don Joe, Circo Nero e Oyadi fanno ballare Circus beatclub - Brescia

1/3 Rehab con Don Joe e Vale Lambo @ Circus beatclub - Brescia

Giovedì 1 marzo 2018 al Circus beatclub di Brescia in console arriva Don Joe (nella foto), uno dei dj hip hop italiani più importanti, l'anima musicale dei celebri Club Dogo. Il party è ovviamente Rehab - The New Order, uno degli eventi hip hop - rnb più amati dagli appassionati in tutto il Nord Italia. Ogni giovedì l'attesa è grande, con Don Joe in console l'evento è davvero imperdibile. Don Joe ha iniziato la propria attività musicale nel 1993. Il suo debutto è avvenuto con l'entrata nel team di produzione The Italian Job, composto da lui, DJ Shocca e Shablo. Nel corso del 2001 si unisce ai Sacre Scuole in qualità di turnista e, in seguito allo scioglimento del gruppo, Don Joe ha fondato i Club Dogo insieme ai membri rimasti Gué Pequeno e Jake La Furia. Con questa band ha raggiunto grandi successi. Don Joe ha poi prodotto molti brani dell'album "L'ora d'aria", prima pubblicazione ufficiale di Vincenzo da Via Anfossi, e di quelli contenuti nell'album omonimo di Marracash. Sul palco del Circus c'è anche Valerio Apice in arte Vale Lambo, rapper napoletano che pubblica la sua musica su Universal. Nasce nel 1991 a Napoli. All'età di 11 anni inizia ad avvicinarsi al mondo dell'hip hop ascoltando musica del genere; durante la sua adolescenza si limita ad ascoltare ed appassionarsi a MC's del calibro di: Tupac, Capone, Big Pun, Big L ed altri, da cui viene profondamente ispirato. Solo nel 2005 inizia a buttar giù rime che riportano la realtà in cui è cresciuto e tuttora vive.

2/3 Circo Nero Classic per il party "Just Like a Circus"

Al Circus venerdì 2 marzo 2018 insieme alla Circus family arriva invece il collettivo di performer Circo Nero, tra i party italianoi più noti all'estero. Nato dalle sperimentazioni di un gruppo di artisti e nottambuli toscani, il Circo Nero fa ballare l'Europa da anni ed è un insieme di performer, scenografi, attori, ballerini (…) capaci di stupire creando meraviglia. Come dice lo staff del Circo Nero: "Non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il Circo Nero!".

3/3 Oyadi in console @ Circus beatclub - Brescia

Sabato 3 marzo 2018 al Circus beatclub - Brescia torna Oyadi, una delle dj bresciane più attive in Italia e non solo. Si è formata musicalmente attraverso molteplici influenze, dal funk alla techno, dall'afrojazz all'house, alla riscoperta delle proprie origini, creando un ponte fra Europa e Africa. Dopo "Remedy", uscita nel 2016 su Time Records, ha pubblicato "Time Again" su Bang Records e questa traccia, programmata su Radio Deejay e tante altre radio l'ha lanciata nel panorama italiano e non solo. Sono appena uscite nuove versioni remix di questo brano. I suoi live set, mai standard ma sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, offrono un'esperienza sonora e ritmica calda come la deep house, intensa come l'house old-style, divertente come l'electro-club. Ha fatto ballare eventi legati a brand importanti come Dirk Bikkembergs, HTC, Red Bull, Virgin Active.

Circus beatclub

Via Dalmazia 127 Brescia

informazioni 3332105400

facebook.com/circusbeatclubofficial