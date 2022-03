C'è una bella notizia per chi ama la house, anzi il mix decisamente personale di house e tech house con sfumature pop, funk ed electro che il dj producer napoletano Michael Antley propone.



Il 26 marzo Michael Antley è protagonista in console al Megà Disco Dinner di Pescara, in un evento già decisamente atteso da chi in zona e non solo vuol scatenarsi al ritmo di tendenze e ritmi internazionali.



Per Michael Antley è un ritorno importante in console. L'evento è poi organizzato da TooNite Pescara e dall'art director Daniele Tenace, un professionista dell'intrattenimento che da sempre organizza eventi di qualità assoluta come il suo Ferragosto Villa Exclusive... Per cui la qualità di tutto ciò che conta per potersi divertire e ballare fino all'alba è assicurata. Tutti i dettagli e info sull'evento, che inizia già alle 20:30 e si conclude solo alle 4 del mattino, sono disponibili qui: https://linktr.ee/toonighteventi.



Il 26 marzo al Megà Disco Dinner di Pescara Michael Antley sarà in console portando avanti il suo nuovo progetto musicale. "Sono da anni attratto dagli origami, un'arte che mette insieme leggerezza e perfezione. Sono da sempre legato anche alle formiche, visto che il mio cognome è Formicola", spiega l'artista, che come nome d'arte si è pure scelto Antley, quando Ant in inglese significa appunto formica. "Le formiche sono quasi invisibili, ma sono ovunque. Riescono ad alzare fino 5 volte il proprio peso e quando stanno insieme possono invadere e devastare".



In realtà il nuovo progetto di Michael Antley vuol solo mettere insieme anima e cuore di tante persone. "Dalle formiche vorrei solo prendere costanza e caparbietà e la loro capacità di stare insieme per creare qualcosa che cresce e si migliora". Il messaggio è forte e coinvolgente... Tra l'altro, siamo molto vicini a una prima data per questo artista. Chi ha voglia di muoversi a tempo avrà presto belle news.



Uno dei più recenti post di Michael Antley su Instagram

https://www.instagram.com/p/CbVPbLVA1SP/