L’obiettivo in questo 2019 per l’abruzzese classe ’84 era quello di tornare ad essere un atleta di alto livello, e cosi è stato.

Non solo, in questa straordinaria annata, si è tolto anche la meravigliosa soddisfazione di vincere il Mondiale di Poznan e vestire quindi, la maglia iridata.



Con il secondo posto di oggi a Torano Nuovo nella competizione "Lu Callarò", ha collezionato solo primi e secondi posti in tutte le competizioni a cui ha partecipato.

Numeri da capogiro per un atleta tornato alle gare solo quest’anno, dopo 7 anni di lontananza.



Da marzo ad ottobre, nessuno come lui è riuscito (lo ripetiamo) a concludere tutte le competizioni esclusivamente fra i primi due gradini del podio. Dimostrazione di grandi doti atletiche, oltre che perfetta gestione degli allenamenti e degli obiettivi da centrare.



Sono molto contento – commenta il Tortoretano – mi sono veramente allenato tanto, e i risultati si sono visti. Quello che forse un po’ mi è mancato quest’anno è stato il cambiamento di ritmo, correndo poco, ma sono riuscito comunque a simulare negli allenamenti il ritmo gara cercando il piu possibile di limare il gap con gli avversari.

La stagione continua, prossimo obiettivo fra un mese, la Granfondo di Dubai, negli Emirati Arabi. Ho tutto il tempo per preparla bene e riuscire a fare anche li un ottimo risultato.