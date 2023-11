In una mattinata con un pallido solo ed una temperatura intorno ai 3 gradi, si è disputata la 39ª edizione della Firenze Marathon con partenza ed arrivo nella splendida piazza del Duomo.

Il via è stato dato dal sindaco Dario Nardella. I podisti sono partiti da Piazza Duomo in direzione piazza San Marco e poi i Viali di Circonvallazione e il parco delle Cascine, l’Oltrarno, la zona sportiva del Campo di Marte (col passaggio all’interno della pista dello stadio di atletica Luigi Ridolfi) e aver toccato di fatto tutti i principali monumenti della città. sono ritornati verso piazza Duomo dove era previsto l'arrivo.

La vittoria in campo maschile è andata Said El Otmani (GS Esercito) in 2h12’39” che riporta l’Italia sul podio dopo vent’anni dall’ultimo successo azzurro per opera di Angelo Carosi (2003) e migliora il suo personale di circa un minuto. Piazza d’onore in 2h13’50” per il keniano Edward Kipleting, completa il podio il suo connazionale Hillry Biwott Chemweno in 2h15’05”,

Per quanto riguarda le donne, vittoria in 2h25’54” per la ruandese Clementine Mukandanga (GS Orecchiella Garfagnana), medaglia d’argento per la keniana Rebecca Cheptegei, al traguardo in 2h27’08” seguita dalla tanzaniana Failuna Abdi Matanga, terza in 2h28’58”. Prima per l’Italia, Maria Gorette Subano (CUS Pro Patria Milano) che, al debutto sulla distanza, conclude le sue fatiche in 2h45’22”.

Come sempre alla Firenze Marathon tanta attenzione anche alla competizione riservata ai MaratonAbili.

Festa anche per i 1000 partecipanti, numero raddoppiato rispetto all’ultima edizione, della Ginky Family Run 2 km organizzata da Atletica Firenze Marathon per dare spazio a bambini e famiglie che hanno lasciato Piazza della Repubblica alle 9.00, dopo la partenza della maratona.