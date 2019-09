Comacchio: arriva la Sagra dell’Anguilla

Dal 28 settembre al 13 ottobre a Comacchio arriva la XXI° Edizione della Sagra dell’Anguilla: lo storico evento gastronomico che raduna ogni anno tutti gli appassionati della tradizione culinaria del Delta del Po. L’evento si terrà nel centro storico di Comacchio, dove verrà allestito uno stand in cui tutti gli ospiti potranno prendere posto ed assaggiare tanti piatti a base di anguilla.

Si parte da una scelta di antipasti che spazia da un misto di marinati all’insalata di mare, si prosegue poi con le linguine al sugo d’anguilla e le mezze maniche alla pescatora. La scelta dei secondi piatti prevede una strepitosa anguilla ai ferri con polenta, filetto o brodo di pesce. E per accompagnare il tutto un ottimo vino DOC del Bosco Eliceo, produzione concentrata nelle Province di Ferrara e Ravenna.

Molto attesa sono anche gli show di cucina con ospiti d’eccezione come la simpaticissima Alessandra Spisni, direttamente dalla Prova del Cuoco e chef Rubio. Le telecamere di Gambero Rosso immortaleranno i momenti più importanti.

Durante la Festa dell’Anguilla anche i ristoranti della zona proporanno una scelta di specialità culinarie a base di anguilla. Tutto il paese sarà in festa e gli interessati potranno anche visitare i musei cittadini ad entrata gratuita.

In apertura della Sagra, il 29 settembre, ci sarà anche la tradizionale gara dei Mamalucchi: le tradizionali imbarcazione del Comacchio.

La sagra dell’Anguilla è un’ottima occasione per andare alla scoperta di Comacchio ed i suoi Lidi, anche durante i mesi autunnali è possibile intraprendere delle belle escursioni in bici o in barca alla scoperta del Delta del Po: la più grande area umida d’Europa con oltre 350 specie diverse di uccelli.