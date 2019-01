Le date di presentazione dei team del motomondiale 2019

Si scaldano i motori in vista della nuova stagione del "motomondiale". Il campionato del mondo 2019 è iniziato con i primi test sulle piste di Valencia e di Jerez de la Frontera, con le tante novità che saranno visibili nelle prossime prove di Sepang.

E a partire dai prossimi giorni, inizieranno anche le presentazioni dei team e delle nuove moto. A fare da apripista sarà da Neuchâtel, in Svizzera, la scuderia Ducati già il 18 gennaio. Quest'anno i due piloti che guideranno le moto di Borgo Panigale saranno due italiani, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con il ternano, ex Pramac, che ha già fatto benissimo durante i test di fine 2018.

Sarà poi la volta del team Honda, che il 23 e 24 di gennaio a Madrid, accanto al confermatissimo Marc Marquez, campione del mondo in carica, quest'anno affiancherà Jorge Lorenzo, operato alla spalla nel mese di dicembre ed ancora non al meglio della condizione.

Il 31 gennaio sarà la volta del Team Suzuki Ecstar, con le promesse Alex Rins e Joan Mir (31 gennaio), a cui seguirà, il 1 febbraio, quella dello Sky Racing Team VR46: Dennis Foggia e Celestino Vietti in Moto3, Nicolò Bulega e Luca Marini in Moto2 saranno i fantastici quattro che saranno sotto i riflettori a Milano, in casa Sky.

Bisognerà attendere fino al 4 febbraio per le nuove moto del team Monster Energy Yamaha che dopo aver confermato Valentino Rossi e Maverick Viñales affronterà la prossima stagione con un nuovo sponsor. Alla presentazione di casa Yamaha del 4 a Giacarta in Indonesia, seguirà il giorno successivo, in Malesia, quella del team Petronas Yamaha SRT con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Il 12 febbraio, sarà poi la volta del team dell'austriaca KTM che dal quartier generale di Mattighofen, oltre alle formazioni delle classi Moto2 e Moto3, presenterà anche la nuova coppia di MotoGP, Pol Espargaro e Johann Zarco.