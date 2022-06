Il 22 e 23 giugno alle ore 21, al No'hma di via Orcagna 2 a Milano va in scena il penultimo appuntamento della XIII edizione del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro", che vede protagonista la Malesia, con lo spettacolo Old Lear messo in scena dalla compagnia KL Shakespeare Players e da uno dei principali gruppi di danza Butoh malesiani, Nyoba Kan.

Gli artisti di KL Shakespeare Players avevano già partecipato nel 2020 al Premio Internazionale indetto da No'hma con una rivisitazione di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Anche in quel caso, lo spettacolo riusciva non solo a fondere armoniosamente recitazione e danza, ma individuava anche alcuni denominatori comuni tra la cultura orientale e quella occidentale.

Old Lear, in scena il 22 e 23 giugno, ripropone questa commistione e contaminazione tra tradizione e avanguardia, presentando una nuova interpretazione della tragedia del Bardo. Una simile operazione era alla base di un altro appuntamento dell'attuale edizione del Premio, il Macbeth portato in scena a maggio dalla compagnia nipponica Syake-Speare, che aveva divertito e sorpreso il pubblico di No'hma con la sua lettura umoristica e in chiave pop di una delle più cupe tragedie del poeta inglese.

Old Lear esplora intimamente i personaggi e i temi narrativi della tragedia di Shakespeare, fino a reinventarli. Si tratta di un'intrigante operazione di destrutturazione e di ricostruzione della trama classica, condotta attraverso le parole, le prospettive, i desideri e le delusioni che animano i personaggi del King Lear. Ruoli e sentimenti individuali che assumono una valenza universale, generando nuove analogie e nuove suggestioni rispetto al dramma originale. Lo spettacolo malese indaga a fondo l'intimità dei personaggi e i rapporti intessuti all'interno della trama, tra fedeltà al testo e coraggiose invenzioni. E ciò grazie anche alla danza Butoh, che appare in questo contesto sia catartica sia liberatoria nei confronti dei singoli personaggi e del loro dramma individuale.

L'ingresso al No'hma è come sempre gratuito e lo spettacolo è trasmesso in diretta streaming.





"Old Lear"

Regista e Coreogafo

Lee SweeKeong & Lim Kien Lee

drammaturgo

Lim Kien Lee

con

Sandee Chew

Lim Soon Heng

Zul Zamir

Anthony Lee

Adlan Sairin

produzione

Tan Eng Heng &Lim Soon Heng

compagnia

KL Shakespeare Players & Nyoba Kan