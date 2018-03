Il risultato del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli

I tre leader del Centro Destra si sono incontrati martedì a Palazzo Grazioli. Alla fine del vertice Matteo Salvini è stato designato come candidato premier del Centro Destra. Pertanto ora tocca a lui il compito di portare avanti le trattazioni con le altre forze politiche, prime su tutte PD e Movimento 5 Stelle.

Il prossimo incontro fra i tre leader avverrà al termine del giro di consultazioni che dovrebbero avvenire entro fine settimana prossima e, in ogni caso, prima delle elezioni dei Presidenti delle Camere previste per il 23 Marzo.

Tuttavia non è stata ancora stabilita la delegazione che andrà al Quirinale per le consultazioni. Rimane il dubbio, dunque, se il Centro Destra si presenterà al Colle con un’unica coalizione - come affermato da Salvini - o se con delegazioni separate.

Giorgia Meloni avrebbe poi considerato l’ipotesi di una possibile candidatura alla Presidenza del Senato per Salvini allo scopo di “dare un segnale di compattezza del centrodestra”. In tal caso, come affermato dalla stessa Meloni, “Salvini dovrebbe scegliere se fare il capo della Lega o il candidato premier della coalizione. (Fonte: Agi)