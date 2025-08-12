Con le minacce di sanzioni “secondarie” ai Paesi che acquistano le risorse energetiche russe, la Casa Bianca mette in gioco pure gli USA e gli alleati. Nella convinzione di costringere alla sua volontà i soggetti che non si adeguano o addirittura cercando di punirli, Trump avvierebbe un meccanismo del quale nessuno può prevedere con certezza le conseguenze economiche e geopolitiche.

Si tratta di un rischio piuttosto elevato per Washington, ma Mr. President vuole sempre apparire sicuro di quello che fa. Eppure se vi saranno effetti collaterali sui consumatori americani, scoprirà fra non molto tempo di aver fatto la cosa non la cosa giusta, ma quella peggiore possibile. Proprio grazie alla globalizzazione tanto desiderata dai vertici euroatlantici, l’economia mondiale è ormai integrata al tal punto che le sanzioni trumpiane contro India e Cina potranno riverberarsi sui portafogli dei cittadini ed elettori americani. La tornata di midterm non è poi tanto lontana e ai Repubblicani l’errore di Trump costerebbe una batosta eclatante. Non solo carburante e cibo salirebbero di prezzo, ma anche medicinali, macchinari e telefonini.

Insomma tutto quello che ha una provenienza più o meno diretta da quell’Eurasia che Washington sta provando a ricattare. Per la cronaca: anche gli Stati Uniti sono clienti delle materie prime russe, come l’uranio. E allora Washington che farà, si auto-sanzionerà? Comunque ci rimetteranno pure gli alleati NATO dell’America, soprattutto la Turchia. Ankara ha un’importanza strategica insostituibile in Medio Oriente, ma che è anche il terzo compratore al mondo di petrolio russo.

Erdoğan perdonerà l’amico Trump per questo trattamento? Sicuramente lo perdoneranno alcuni Paesi europei, quelli che ospitano le basi americane e che non si permettono mai di obiettare a Washington, ma subiscono in silenzio. Infatti, nonostante i pacchetti di sanzioni e gli slogan anti-russi, il gas di Mosca continua ad affluire in Europa, magari tramite gasdotti turchi o intermediari di altro tipo, ma nessuna sanzione finora ha bloccato del tutto queste forniture.