Domenica scorsa si è celebrato nel comune umbro di Massa Martana, in provincia di Perugia, il matrimonio fra la discussa showgirl Sara Tommasi ed il suo attuale manager Antonio Orso, conosciuto l’anno scorso.

La cerimonia per le restrizioni dovute alla pandemia è dovuta andare in scena forzatamente in forma ridotta, addirittura senza la presenza dei parenti dello sposo, residenti fuori dalla regione.

Ma la vera notizia gossip è un’altra: lo stesso giorno il pornodivo Felix Belmondo ha annunciato il lancio del film “Lara Tommasi – Il matrimonio” nel suo nuovo account sul sito AVN Stars, una specie di Only Fans dal nome blasonatissimo, essendo i creatori del sito gli stessi organizzatori della fiera erotica più importante al mondo.

Il film codiretto col regista di fama mondiale Axel Ramirez in realtà è chiaramente ispirato a tutt’altro fatto di cronaca, cioè al matrimonio annunciato sei anni fa tra Sara Tommasi ed Andrea Diprè a Las Vegas di fatto mai avvenuto, ma la notizia che è subito rimbalzata grazie al tam tam mediatico dei social ha fatto inevitabilmente scatenare le malelingue: alcuni infatti sostengono che il lancio del film sia stato fatto coincidere apposta con il matrimonio di Sara, considerato che il prequel di questo film dal titolo “Io Lara Tommasi – Sola contro tutti” uscì il 6 luglio 2012, lo stesso giorno in cui uscì il primo film di Sara Tommasi diretto da Guido Maria Ranieri ed intitolato “La mia prima volta”, conosciuto anche col titolo di “Sara contro tutti”.

Al momento non si conosce la versione dei fatti né da parte di Felix Belmondo né da quella di Sara Tommasi, la quale in un’intervista a Le Iene di tre anni fa aveva dichiarato: “Soffro di disturbo bipolare. Mi sto curando. Ero un morto che camminava. I video porno non li avrei mai girati se non fossi stata incapace di intendere e di volere. Credevo di non poter uscire da quello stato di demenza. Invece i farmaci mi hanno ridato lucidità”.

Di fatto un incubo grammaticale con tripla negazione. Sarà guarita Sara? Ai posteri l’ardua sentenza.