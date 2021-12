Sono ormai tre decenni che l'Italia vive una grave crisi politica. Una crisi causata dalla scomparsa dei partiti che, a partire dal dopoguerra, avevano dato stabilità al nostro Paese, seppure legati a doppio filo a interessi internazionali che non si potevano scavalcare, consegnandoci una democrazia di facciata, anche se funzionante.

La fine della Guerra Fredda ha restituito all'Italia un minimo di autonomia politica, ma ha mostrato pure le lacune di una nazione incapace di uscire dal limbo in cui si trova. La scomparsa dei grandi partiti di massa ha creato un vuoto che nessun altro partito è riuscito a colmare. Il populismo, seminato dal berlusconismo, ha trovato facile sviluppo dalla perdita delle identità politiche, alimentato ancor di più da partiti come Lega e Fratelli d'Italia che su questo populismo ci lucrano e ci mangiano in termini di voti e di consensi.

Nel nostro Paese, il concetto di politica è stato sostituito da quello di governismo. Una filosofia per cui la democrazia è definitivamente naufragata per essere sostituita da premier calati dall'alto e da movimenti di impronta neo-fascista. La fine dei partiti di un tempo, considerati quali strumenti per il funzionamento della democrazia, ha fatto perdere alla Repubblica il proprio senso identitario e, di conseguenza, ha ridotto la politica a una mera prassi per la conquista del potere da parte di movimenti che non rappresentano i cittadini, ma rappresentano ormai solo se stessi e gli interessi di casta.

E' inutile a questo punto accapigliarsi in retoriche buon solo per la pancia su chi sia meglio e su chi sia peggio tra destra e sinistra. L'intero sistema politico è in profonda crisi, perché rappresentato da movimenti che, da una parte si sono piegati al volere di Bruxelles, dall'altro portano avanti posizioni estremiste tale da far parlare di un ritorno del fascismo. In entrambi i casi è una lotta tra due forze che di democratico non hanno più nulla e che rivelano la debolezza di un Paesi che nel suo codice genetico ha impresso storicamente le stimmate di una nazione dispotica e autoritaria.