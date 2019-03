A Gennaio 2019 l'inverno fa crescere la produzione industriale

A gennaio 2019 la produzione industriale, almeno rispetto a dicembre 2018, è in crescita del +1,7%. Un dato positivo, quello congiunturale, che però non deve illuderci.

Infatti, nella media del trimestre novembre-gennaio, il livello destagionalizzato della produzione industriale è ancora in diminuzione del -1,8% rispetto ai tre mesi precedenti.

E corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2019 l’indice diminuisce anche in termini tendenziali del -0,8% (i giorni lavorativi sono stati 22, come a gennaio 2018).

Inoltre, va fatto notare che la crescita congiunturale registrata a gennaio 2019 è determinata in gran parte da un fattore stagionale, il freddo, che ha prodotto un'impennata dei settori di attività economica legati alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria.

Se invece guardiamo all'andamento del solo settore manifatturiero, infatti, l'Istat ci fa notare che il segnale congiunturale positivo si ridimensiona (da +1,7% a +1,2%) e si registra su base annua una flessione molto più ampia (da -0,8% a -2,6%).