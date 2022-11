A dicembre 2022 il dj producer romagnolo Mitch B. è ancora più scatenato del solito, con dj set e nuovi brani perfetti per passare le feste di fine anno con il ritmo giusto.



Ogni giovedì, e quindi pure l'1 dicembre, è al Tribeca di Ravenna. Venerdì 2 dicembre '22 è La Vie En Rose do Imola (BO), insieme alla musica di Mark Lanzetta al violino e Alexandra Voice al microfono. Sabato 17 e sabato 24 dicembre 2022 è al White Beach Cervia (RA) con Dany Gattelli e Sandro Base, per due dinner party all'insegna dell'esclusività.



Domenica 25, per un party di Natale perfetto per bruciare un p0’ di calorie, torna al Giradischi di Faenza (RA), con Carlotta Voice. E che succede a Capodanno, il 31/12/22, per Mitch B.? E' al mixer di un importante evento, a Monopoli (BA) con Riki Waikiki, a Cala Corvino. E' il villaggio della serie tv "Professione Vacanze" con Jerry Calà, situato in una delle zone più suggestive della costa pugliese, una tra le mete turistiche più ricercate della bella regione... chi ha voglia di un po' di vacanze 'fuori stagione' al Sud è avvertito.



E come dicevamo sopra, per Mitch B. dicembre '22 fa anche rima con nuova music. Il suo nuovo singolo è Mitch B., Marcello Mazzoli, Martina Feeniks, FabioEsse - Loca (Paul Adam Remix), già disponibile in anteprima su YouTube - https://youtu.be/F94n10EIrww.



"Dopo aver remixato brani di artisti di riferimento come Dennis Ferrer, Ultra Natè o Barbara Tucker, solo per citarne alcuni, Paul Adam mette le mani su questo disco, dandogli un sapore più tech, con bassi belli panciuti" spiega Mitch B. La traccia esce come spesso accade a Mitch B. su Jango Records. Il 2/12 è la data del preorder, il 9/12 esce su Beatport e Spotify, il 23/12, in tempo per Natale, dappertutto.



