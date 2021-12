Nel mio articolo precedente ho detto di quanto sia inutile parlare di democrazia in un Paese, l'Italia, geneticamente autoritario. Qualcuno si è posto l'interrogativo su cosa voglia dire "geneticamente autoritario". Voglio dire che il dispotismo noi italiani ce l'abbiamo impresso nel codice genetico per trasmissione storica ed ereditaria.

Basta fare una rapida carrellata del passato per capire che l'Italia tutta è tranne che "democratica". Una forma di governo, questa, che ci fu imposta nell'immediato dopoguerra, con un referendum pilotato ad arte che mise da parte per sempre la monarchia e rese una farsa la votazione plebiscitaria degli italiani, colonizzati da Cia e America.

Noi italiani siamo avvezzi ai regimi. Non voglio risalire ai tempi dell'imperialismo romano che dominava sui popoli imponendo il suo volere con le armi. Non voglio nemmeno citare i vari regni che si sono succeduti prima dell'avvento del fascismo e che miravano a fare gli interessi dei nobili, non certo della plebe. Perfino la Chiesa non è mai stata democratica, se guardiamo alle Crociate e alle Inquisizioni.

Per capire quanto siamo una nazione dittatoriale è sufficiente partire dall'unità d'Italia, promossa non dai referendum popolari, ma dalle baionette, con i Piemontesi che conquistarono il Regno dei Borboni spargendo sangue a destra e a sinistra, rendendosi responsabili di crimini efferati contro le popolazioni meridionali, spogliati di tutto: delle banche, delle industrie, del commercio, delle ferrovie, della Cassa per il Mezzogiorno istituita per favorire lo sviluppo del Meridione e che invece ingrassò le tasche del Settentrione.

L'unico momento della storia in cui si cita la dittatura in Italia è quando si parla dell'avvento del fascismo. Ma Mussolini non piovve dal cielo: fu lo specchio degli italiani che vogliono sempre qualcuno che pensi al loro posto, se poi non ci riesce, allora lo mettono a testa in giù. Anche la democrazia parlamentare sorta dopo la guerra fu una democrazia di facciata, imposta dal trattato di Yalta e lacerata all'interno da conflitti dispotici, tra una destra neofascista che piazzava bombe nelle piazze e nelle stazioni, e una sinistra filo-comunista che ammazzava politici, giudici e poliziotti per seguire logiche staliniane.

No, non siamo mai stata una nazione democratica. Il ventennio berlusconiano, che ha ereditato le macerie della Prima Repubblica, ci ha offerto una dittatura morbida in cui a prevalere erano gli interessi di Berlusconi e dei suoi amici imprenditori, non certo dei cittadini. Il tramonto dei partiti di massa e del berlusconismo stesso cosa ci ha presentato, adesso? Ci ha presentato una sinistra asservita al volere di Bruxelles che ci cala premier non eletti dal popolo ma fatti a sua immagine e somiglianza. E una destra oltranzista che è tornata a inneggiare al fascismo, al nazionalismo e al razzismo.

No, la storia italiana ha dimostrato quanto il nostro Paese sia autoritario nelle midolla. Perché abituato a forme di governo che, anche quando si facevano passare per democratici, reprimevano le manifestazioni di piazza con la violenza, infiltrando gruppi estremisti secondo i piani di Cossiga, così da avere una scusa per usare i manganelli e sopprimere ogni forma di protesta. Chi si chiede cosa voglia dire che l'Italia sia una nazione geneticamente autoritaria, probabilmente non ha studiato bene la storia del nostro Paese.