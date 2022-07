Venerdì 8 luglio al #Costez di Telgate (BG) il party è Una Mas (nella foto). E' una festa è decisamente hot, perfetta per un epicentro del divertimento notturno del weekend come #Costez, amato da chi vive tra Bergamo, Brescia valli e bassa bergamasca. Una Mas, una in più, o una volta volta in più. è una festa latina ed è perfetta per muoversi a tempo con il sorriso. Un party Una Mas, tra sonorità latin, reggaeton e calienti e performance tutte da vivere, fa scatenare chiunque.



Sabato 9 luglio ecco invece in console Botteghi, scatenato protagonista delle notti italiane e non solo. Il bolognese Matteo Botteghi, al mixer Botteghi, è uno dei DJ e Producer più attivi del panorama del clubbing italiano. Classe '85, dopo aver debuttato come DJ Resident nei locali più importanti della sua città, ha iniziato ad esibirsi come special guest in tutta Italia e all'estero, toccando più volte Olanda e Croazia. La crescita di Botteghi negli anni è stata costante e caratterizzata da un susseguirsi di conferme. Nell'estate 2017 è stato protagonista sul palco del main stage del Nameless, il Festival internazionale più importante d'Italia ed è stato scelto come DJ Resident del Samsara Beach di Riccione. Tra i numerevoli Club, Festival ed eventi che ha fatto ballare vanno citati l'Unipol Arena di Bologna, il Number One di Brescia, l'Altromondo Studios e la Molo Street Parade di Rimini, il Cocoricò, l'Aquafan, il Peter Pan e la Villa delle Rose di Riccione, il Riobo di Gallipoli e lo Spazio 900 di Roma. Ha condiviso la consolle con DJ internazionali tra cui David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Axwell, Don Diablo, Timmy Trumpet, Nervo, Garmiani, Sunnery James & Ryan Marciano, Albertino, Benny Benassi e Gigi D'Agostino, affiancato dal 2015 ad oggi in molte consolle italiane…



Riassuendo, #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'uscita A4 Grumello, è un'oasi perfetta per vivere le notti dei weekend dell'estate '22.



//



L'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG), la grande show disco gestita da Paolo e Francesco Battaglia è iniziata il 13 e 14 maggio, con un mese e una settimana di anticipo circa rispetto al calendario.



Il mood della nuova stagione di #Costez è semplice come una delle canzoni simbolo dei Daft Punk: "Harder, better, faster, stronger". Ovvero più forte, meglio, più veloce, ancora più forte. Le sale in cui ballare per tutta l'estate '22 con gli amici sono addirittura tre: Gold Room, Green Room e Red Room, così ognuno scegliere il proprio sound di riferimento.



Tanti party tutti diversi... e intanto una certezza c'é: per tutta l'estate 2022 al #Costez di Telgate (BG) per tutta l'estate 2022 si balla. E lo si fa in locale curato in ogni dettaglio, con tanti protagonisti della scena nazionale.



//



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



//

#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione