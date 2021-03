Dopo la sconfitta con la Fiorentina nell'ultima gara del 2020, quella di martedì sera per 3-0 contro lo Spezia è la sesta vittoria consecutiva, nel proprio stadio, per la Juventus.

Con i tre punti conquistati ieri, pertanto, i bianconeri si portano in classifica di Serie A a 49 punti, a -3 dal Milan e a -7 dall'Inter.

Lo Spezia resiste un'ora giocado alla pari con i campioni in carica, poi la partita cambia a favore della Juventus dopo l'ingresso in campo di Morata e Bernardeschi.

È lo spagnolo a sbloccare il match al 62' appena pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Al 71' il raddoppio di Chiesa su ribattuta del portiere spezzino, Provedel. A segnare il definitivo 3-0 è Ronaldo alla fine del tempo regolamentare, dopo che nella prima frazione di gioco aveva colpito un palo.

🔥 Questa sera @Cristiano è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei 🔥#JuveSpezia pic.twitter.com/tqOJ1bJtlb — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2021

Nel finale di gara, lo juventino Szczesny para un rigore a Galabinov, negando allo Spezia il gol della bandiera.

Queste le parole di Pirlo nel dopo gara:

«All'inizio non eravamo brillanti, normale giocando ogni tre giorni, e abbiamo cercato di gestire la partita, creando anche nel primo tempo qualche occasione. Nel secondo tempo con giocatori più freschi siamo riusciti a dare un po' più di spinta e a cambiare la gara, grazie agli inserimenti negli spazi degli esterni e dei centrocampisti. Stiamo cercando di recuperare dei giocatori, ma di certo non c'è nulla, oggi si è fermato anche de Ligt, valuteremo domani le sue condizioni, ma speriamo non sia nulla di serio. Morata? È fondamentale per noi, sa giocare con la squadra e attaccare la profondità, ora speriamo possa tornare al top in brevissimo tempo. Bernardeschi? Non è la prima volta che gioca terzino, deve migliorare in fase difensiva, ma ha una gamba importante e può ricoprire quel ruolo».



Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1367032082275446784