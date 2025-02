Con un’ugola dai timbri profondi e potenti la giovanissima mamertina d’origine eoliana Ramona Parisse è stata incoronata regina musicale del Mar Mediterraneo vincendo il talent show “The Voice of the Sea”, svoltosi sulla nave da crociera “Costa Toscana”, fra le cui strutture interne accoglie un autentico studio televisivo, nel quale ha avuto luogo la finalissima con sette candidati scelti su venti cantanti il 29 gennaio.

Durante la valutazione iniziale Ramona Parisse si è fatta notare con una riedizione della compianta cantante statunitense Whitney Houston dal titolo “I will always love you”; successivamente nella la fase finale davanti a tre coach e dentro il teatro principale della nave, affollato per la circostanza in ogni ordine e grado, è stata proclamata vittoriosa per l’edizione 2025 con la canzone “Caruso” di Lucio Dalla col 66% del televoto da parte dei duemila presenti fra gli astanti, che hanno ulteriormente manifestato il loro apprezzamento mediante una smisurata emozione e con ininterrotti e calorosi applausi.

Da tempo trionfatrice in molte altre rassegne canore sia in Italia, sia all’estero, Ramona Parisse, talento d’alto livello nell’attuale panorama canoro, fa ritorno in Sicilia con la statuetta ufficiale, riproducente il microfono e le due dita divaricate a forma di “V” della vittoria, e con un’immensa e travolgente felicità.