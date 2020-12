Alle 19 di questo mercoledì, a Londra, avrebbe dovuto disputarsi il match di Premier League tra Tottenham e Fulham. Però, al Tottenham Hotspur Stadium non si è giocato, perché la partita è stata rinviata a causa del Covid.

Il rinvio lo ha chiesto il Fulham e la decisione è stata presa nel pomeriggio, tre ore prima del calcio d'inizio.

In un comunicato, il Tottenham ha fatto sapere che la Premier League ha deciso di posporre l'incontro su richiesta del Fulham a seguito del numero di positivi al Covid-19 tra giocatori e staff. Sportivamente, il Tottenham ha poi fatto i migliori auguri di pronta guarigione a tutti i membri del Fulham colpiti dalla malattia.

Martedì, l'ultimo round di test Covid aveva fatto registrare in Premier League 18 persone positive, il numero più alto di sempre. Lunedì, sempre a causa del Covid, era stato rinviato anche un altro incontro della Premier, quello tra Everton e Manchester City, a causa dei positivi presenti nella squadra allenata da Guardiola.

La Premier ha confermato di non voler sospendere il campionato, ma quello di oggi è il terzo rinvio di una partita, il secondo in tre giorni, con il numero di contagi che nel Regno Unito sta crescendo a dismisura. Tra l'altro, se a causa dei diritti televisivi e degli sponsor non è possibile fermare il campionato, sarà comunque altrettanto difficile recuperare gli incontri rinviati, per i numerosi impegni del calcio inglese, dovuti alle tre competizioni nazionali che ne caratterizzano il calendario. Infine, con l'allargarsi del contagio, non è da escludere che a breve si rendano necessari altri rinvii.