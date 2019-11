Nelle libere del venerdì sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, in quella che è l'ultima gara della stagione di Formula 1 2019, il più veloce in entrambe le sessioni è stato Valtteri Bottas che con la sua Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1:36.256. Alle sue spalle, l'altra Mercedes del neo campione del mondo Hamilton e le due Ferrari di Leclerc e Vettel, praticamente racchiuse in meno di 2 decimi, e a seguire le due Red Bull di Verstapen e Albon.

Bottas si è poi scontrato con la Haas di Grosjean, con entrambe le vetture danneggiate. La seconda sessione di prove è stata sospesa per alcuni minuti per liberare la pista dai detriti.

Per quanto riguarda le qualifiche, bisogna però aggiungere che Bottas, a causa di una penalizzazione da scontare, non potrà comunque partire dalle prime posizioni in griglia.

A oltre 1 secondo di distacco Grosjean (Haas), Perez (Racing Point), Kvyat e Gasly, entrambi su Toro Rosso, a completare la classifica dei 10 migliori tempi di giornata.

Le qualifiche si svolgeranno sabato dalle 14 alle 15.