Per le continue risse nei fine settimana il Sindaco Pippo Midili sollecita le forze dell’ordine: stamattina il primo cittadino ha avuto un colloquio col dirigente del locale Commissariato di P.S. dottoressa Lara La Rosa per affrontare la questione delle violente liti, che soprattutto nel fine settimana, si registrano nel centro cittadino senza alcuna ragione e vedono protagonisti giovanissimi, in molti casi anche minorenni, situazioni che stanno provocando una certa preoccupazione tra le famiglie temendo di rimanere coinvolte senza alcuna responsabilità in situazioni spiacevoli, situazioni che offendono l’immagine d’una città nota per la sua capacità di accoglienza dei visitatori. “Ho ritenuto doveroso nei confronti dei cittadini – ha commentato Midili – confrontarmi con chi nella nostra città ha la responsabilità dell’ordine pubblico per trovare una soluzione ad un fenomeno davvero preoccupante, perché si ripete ormai con cadenza settimanale. Giovani, che si muovono senza rispettare le norme Covid e in dispregio di qualsiasi regola di una civile convivenza. La dirigente del Commissariato mi ha comunicato che mercoledì convocherà una riunione con tutte le forze dell’ordine presenti a Milazzo per verificare come poter inasprire i controlli su tutto il territorio cittadino punendo i responsabili di certi comportamenti. Il concetto, che questi giovanotti devono capire una volta per tutte, è che a Milazzo certe scene non sono ammesse e pertanto non saranno più tollerate. Da parte mia ho confermato la piena e fattiva collaborazione dell'Amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di reprimere immediatamente e con sempre maggiore efficacia certi comportamenti, ma anche di prevenirli facendo rispettare, ad esempio, il divieto di consumare alcolici per strada”. Ancora una diminuzione di casi Covid: secondo quanto comunicato al Sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, gli attuali positivi sono 51, tre in meno rispetto a sabato.