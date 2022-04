La guerra in Ucraina sta oscurando quello che accade in altre parti del mondo. Purtroppo, però, la guerra di Putin non ha fermato le altre guerre ancora in corso.

Ce lo ricorda Save the Children, riportando l'uccisione di quattro studenti che si recavano in una scuola di Idlib, in Siria.

"Siamo indignati e profondamente rattristati dal bombardamento che ha ucciso quattro bambini a Idlib questa mattina. Stavano andando a scuola, qualcosa che dovrebbe essere una parte del tutto normale, la più normale, della vita quotidiana dei bambini. Ma dopo 11 anni di conflitto, questo è ciò che la vita quotidiana riserva ai bambini della Siria e non solo. Che cosa deve avvenire ancora perché le parti in conflitto garantiscano che i bambini non siano mai un bersaglio, e perché rispettino il diritto internazionale? Quando mai proteggeranno il diritto dei bambini ad andare a scuola? Quando potranno i bambini essere al sicuro dalle guerre volute dagli adulti? Un altro giorno buio, che dimostra che ogni guerra è una guerra contro i bambini," ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale per l’Italia di Save the Children.