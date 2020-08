Che devo fare mi piace girovagare online alla scoperta della proposta miglire. Mai come quest'anno ho deciso di dare ampia attenzione a questa stagione, che in verità attendevo oramai da qualche settimana...Anche io, sono una disperata frequentatrice dello "shopping saldato" sembra poco piacevole questo termine, ma che male c'è a voler approfittare di questo periodo?

Così, girovagando sulle pagine di InVoga Magazine, mi soffermo, come già fatto anche in passato, sulle proposte di un'azienda che conoscevo poco, parliamo della LOEWE, una casa di moda di Lusso Spagnola, specializzata in pelletteria, abbigliamento, profumi e altri accessori di moda. Fondata nel 1846, Loewe si avvicina a 175 anni come la più antica e una delle case di lusso più importanti del mondo.

Loewe è stata fondata nel 1846 a Madrid da un gruppo di artigiani della pelle spagnola il marchio è nato nel 1876 quando Enrique Loewe y Roessberg, un artigiano tedesco, si unì al gruppo, ma è negli anni 70 che LOEWE inizia ad avere un successo più marcato ed un'identità più pressante, grazie alla realizzazione di un logo ben definito, progettato per la prima volta da Karl Lagerfeld.

Successivamente Giorgio Armani e Laura Biagiotti disegnano le collezioni donna di Loewe dando il via ad una delle aziende più desiderate al mondo, arrivando persino ai reali Spagnoli, che da sempre hanno gradito le loro creazioni, soprattutto per le borse. Oggi la Sede, nata in Spagna è stata spostata a Parigi, ma continua a produrre le proprie collezioni, per gli articoli di pelle a Barcellona. Un'azienda del lusso che ama stupirci con eleganza al passo con il tempo, niente e démodè con LOEWE anzi, colori, modelli e linee raccontano il momento che viviamo.

Anche l'azienda ha realizzato un'ecommerce piacevolmente ricco di novità, lo troverete in lingua inglese e spagnola, ma sicuramente ha un'efficienza fuori dal comune, con un customer care capace di rispondere ad ogni richiesta del cliente. Anche loro, hanno dato il via alla stagione saldi, ho potuto visionare delle fantastiche proposte su InVoga Magazine, la selezione proposta dalle fashioniste mi piace, i prezzi molto appetibili, stiamo comunque parlando di Lusso! Le loro borse sono le più ricercate al momento, sapete?

Più volte la regina Sophia (della famiglia reale spagnola) è stata vista più volte con borse LOEWE! Per ogni informazione vi lascio all'articolo proposto da InVoga Magazine, che come sempre ha saputo raccontare nel modo più adeguato la stagione Saldi per un'azienda di Lusso!