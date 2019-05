Quando l'Eros è il protagonista

Avete mai avuto il desiderio di leggere una storia fuori dal comune, qualcosa che vi faccia trovare in situazioni in cui credevate di non potervi mai trovare?

Qualcosa di così sconosciuto da farvi capire che non siete la persona che credevate di essere…? E’ proprio quello che si è chiesto Aurora, ne ‘L’effetto Grant’ , edito da Book a Book, mettere in discussione il proprio pensare e il proprio agire per un incontro casuale che cambia tutte le sue certezze, perché mai e poi mai la protagonista si sarebbe aspettata che un uomo comparso per caso nella sua vita, le stravolgesse tutto il suo mondo… forse Aurora è più volubile di quello che pensava?

La ragazza ha preteso sempre molto da se stessa, cercando di cavarsela da sola anche nei momenti più difficili, eppure quando tutte le cose sembravano organizzate al meglio, un viaggio a Londra modificherà tutti i suoi piani. Sarà stato il fascino di una città umida, nebbiosa, o i suoi musei, scrigni di storia da raccontare, o molto più semplicemente il suo sguardo caduto per caso su di lui? Daniel Grant incarna il ragazzo perfetto, fascinoso, alla moda, un tantino dandy ma dallo sguardo malizioso che la avviluppa come brezza primaverile.

Un romanzo romantico, dai toni ironici e piccante al punto giusto per far comprendere al lettore quanto un libro ben sviluppato e dalla trama avvolgente, possa davvero indurre a riflessioni profonde. Quanto può un incontro non programmato cambiarci le prospettive di vita, farci mettere tutto in discussione e farci scoprire quanto siamo in grado di osare davanti all'amore.

Aurora Redville, con questo romanzo d’esordio ha saputo coinvolgere un vasto pubblico di lettori di entrambi i sessi, perché quando si parla di sentimenti e di sesso, è facile restarne coinvolti. Un plauso a questa scrittrice che ha dato vita a un filone di romanzi rosa striati di tinte rosse, quelle della passione che si snoda tra le sue pagine.

Le Twins