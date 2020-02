Soundreef doveva essere l'alternativa smart e vicino agli autori, soprattutto ai piccoli ed indipendenti autori ed editori, storicamente schiacciati dai colossi del mainstream e dalla struttura vetusta e iper burocratizzata di SIAE.

Come in tutte le favole, arriva il momento di crisi, quel momento in cui cade la maschera della presunta perfezione e si torna alla cruda realtà. Qui si parla di diritto d'autore.

CHANNEL16 ha raccolto opinioni e problematiche reali di iscritti a Soundreef che stanno vedendo luci e ombre della nuova collecting society. Per ovvie ragioni di privacy manterremo anonime le nostre fonti.

E' gratis l'iscrizione, e quando si depositano i brani non c'è da presentare lo spartito musicale (vecchia strana abitudine di SIAE, incomprensibile in era digitale e di mp3), vera grana soprattutto per chi non scrive musica e non può o non vuole spendere altri soldi (oltre alla quota d'iscrizione annuale) per pagare un professionista che trascriva la musica su spartito.

Il tutto è veloce e online, così come per gli eventi dal vivo.

Queste sono le luci, "tutto il resto è noia".

Le ombre: bisogna necessariamente aprire un conto Paypal per ricevere compensi fino a 5.000 euro, con le dovute commissioni che Paypal applica (la fregatura è sempre per i "piccoli" guadagni).

L'assistenza è quasi totalmente incapace di dare risposte e soluzioni ai problemi degli iscritti (eppure il personale viene pagato con i soldi dei diritti d'autore degli artisti), ad esempio chi non ha alle spalle una struttura come etichette discografiche e/o avvocati, per stabilire le percentuali in caso di coautori o coautori iscritti a SIAE, si deve arrangiare.



Non esiste un call center nè uffici territoriali, ma tutta l'assistenza è affidata al servizio via email, dove gli operatori non hanno un vero nome e cognome, tantomeno un codice identificativo, ma nomi fittizi.

Ciò che fa inviperire gli iscritti è che spesso e volentieri gli operatori della - chiamiamola - assistenza, ad es. Carla, rispondono alle richieste e alle proteste degli iscritti con risposte prestampate o che rimandano a link, che poi rimandano a link, che alla fine non risolvono nulla.

Poi c'è la confusione dei codici ISRC, ma è roba tecnica, vi rimando al link per l'approfondimento.

Il foro competente in caso di controversie legali è in Inghilterra, quindi auguri.

Ci sono giunte inoltre segnalazioni di autori Soundreef che non ricevono e non vedono rendicontati i compensi, ad esempio per le utilizzazioni on line o radiotelevisive, e pur protestando ricevono picche (riportiamo quanto riferitoci, se una delle nostre fonti acconsentirà a fornirci documentazione ufficiale, la pubblicheremo).

Sarà un caso che sul profilo ufficiale Facebook di Soundreef, non si trovano più commenti critici? Saranno stati cancellati? Non saranno troppo impegnati con Fedez, Ruggeri, D'Alessio, e qualche altro big per pensare al resto della ciurma?

Però c'è sempre tempo per migliorare, e questo vale anche per il dinosauro SIAE, una bella svecchiata non sarebbe male, ah già Mogol è il presidente, un giovincello!