Il messaggio che il Governo Meloni sta facendo passare nel momento in cui ha deciso di abolire il Reddito di Cittadinanza è che i poveri sono colpevoli della loro povertà, quindi non degni di ricevere aiuti economici. Non ci interessa entrare nel merito del Reddito si o del Reddito no, ma, al netto dei furbetti che intascano il sussidio indebitamente, ci interessa sottolineare l'arroganza di un Governo che tratta i poveri con cinismo disprezzo.

La povertà non è una colpa. Al contrario. In un Paese dove il più onesto dei ricchi ha spesso la rogna e, magari, pure qualche conto con la giustizia, la povertà diventa la prova che spesso non si è voluti scendere a compromessi con il malaffare. Il povero nato in una famiglia povera non sempre ha la possibilità, per ragioni sociali, economiche o psicologiche, di uscire dalla situazione di indigenza, soprattutto se abita in zone segnate dal sottosviluppo.

La protervia con cui il Governo tratta i percettori del Reddito di Cittadinanza, definendoli parassiti, quando abbiamo una classe politica e una élite imprenditoriale che drena soldi dallo Stato in quantità industriale, serve solo per generare una guerra tra poveri, così da mantenere saldi i privilegi delle fasce sociali più agiate, mentre un povero deve giocoforza vivere di espedienti se vuole sopravvivere, senza nemmeno potersi permettere cure e istruzione.

I neofascisti del Governo, i quali dicono che il lavoro c'è e che bisogna cercarselo anziché vivere di sussidio, non tengono conto di un particolare: molti percettori del Reddito di Cittadinanza già lavorano, solo che guadagnano così poco che hanno bisogno di integrarlo con il sussidio pentastellato. In Italia, purtroppo, pure chi lavora è povero. Questo però sembra non entrare nella testa di quei parlamentari che, coccolati da stipendi faraonici e privilegi regali, chiamano lavoro pure un impiego dove percepisci settecento euro al mese e magari devi pure ringraziate lo sfruttatore che ti sta appena sfruttando.

Il diritto costituzionale secondo cui un lavoro deve garantire una vita dignitosa, stride con la crociata del Governo contro il Reddito di Cittadinanza, in questo momento unica boccata di ossigeno per chi davvero arranca. Questo Governo non hanno alcuna vergogna ad additare i percettori del Reddito come la rovina del Paese quando l'Italia è piena di furti e di ruberie da parte delle cricche e delle lobby. Ecco perché, quando senti i politici denigrare i poveri colpevoli di essere poveri, capisci in che mano siamo finiti e quale futuro potranno aspettarsi i giovani da una classe politica sempre più proterva.