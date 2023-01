Pequod Acoustics, azienda italiana conosciuta ormai in tutto il mondo per la qualità dei suoi diffusori acustici Hi-Pro, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023 è presente nuovamente all'ISE di Barcelona. ISE sta per Integrated Systems Europe ed è la più importante fiera mondiale per quel che riguarda audio / video e AV systems integration.

Il brand fiorentino rinnova quindi la sua presenza a questa manifestazione come nel 2022, per incontrare appassionati ed addetti ai lavori nello stand 7-H650. Nello stand presenta nuovi prodotti e soprattutto fa vedere (e sentire forte) la propria filosofia costruttiva, davvero unica e senza compromessi.

Progettate secondo una tecnologia innovativa, le casse Pequod Acoustics hanno infatti un design che colpisce... ma non è una scelta dei due ingegneri fiorentini, Andrea e Simone Ugolini, che le hanno create. "Non potevano che avere questa forma, creata dal suono stesso", spiegano.



Pequod Acoustics produce casse acustiche Hi Pro, ovvero speaker capaci di portare nel mondo professionale (locali, concerti) la qualità dell'hi fi. Il design degli speaker Pequod Acoustics sorprende prima ancora che la musica si faccia sentire, la qualità sonora di queste casse poi fa il resto, emozionando. Pequod Acoustics ha ormai distributori in buona parte dei più importanti mercati del mondo (Italia, Francia, Spagna, Turchia, Israele e Palestina, Cina, Vietnam, Russia, India, Corea del Sud) e le sue casse diffondono musica in club, ristoranti, meeting point e locali d'ogni tipo.

www.pequodacoustics.com