Il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, ha «licenziato» Marco Campedelli, il prete veronese che la scorsa settimana lo aveva criticato per aver fatto campagna elettorale per la destra alla vigilia del ballottaggio fra il neo sindaco Damiano Tommasi (candidato del centro sinistra) e lo sconfitto Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega.

Così, ieri l'agenzia di informazioni Adista riportava la notizia.

Il 18 giugno il vescovo Zenti aveva scritto ai preti veronesi perché orientassero il voto dei fedeli verso quelle forze politiche particolarmente attente e sensibili «alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia del gender, al tema dell'aborto e dell'eutanasia», «alla scuola cattolica».

Di contro, Campedelli aveva scritto una lunga lettera aperta nella quale, fra l'altro, chiedeva: «Oggi nel 2022, c'è bisogno che il prete dica ancora alla gente che cosa votare? Siamo sicuri che i laici e le laiche circa le vita, con la sua concretezza, siano meno esperti dei preti, che circa la vita in realtà sono sempre un po' in ritardo?»

Oggi è arrivata la replica, con la smentita, della diocesi di Verona in cui spiega che don Marco ha un incarico annuale con contratto che parte dal 1 settembre dell’inizio dell’anno scolastico e scade il 31 agosto dell’anno seguente.

La Diocesi ricorda, come spiega nel comunicato, che ad assumere e licenziare gli insegnanti non è il Vescovo, ma l’autorità scolastica, e che l’idoneità dell’Ordinario deve essere revocata con una procedura particolare che gli insegnanti di religione conoscono, e non semplicemente con una parola del Vescovo.

Infine, la nota riporta che "risultano false le parole `siluramento´ e `licenziamento´ apparse nell’articolo di Adista.it e anche la generalizzazione conclusiva sul fatto che un docente di religione possa essere privato del lavoro secondo la discrezione del Vescovo non corrisponde a verità. La Chiesa di Verona manifesta in questo modo la sua vicinanza e stima ai docenti di religione e li rassicura che non è in corso alcuna deriva gestionale nei loro confronti".



In ogni caso, il vescovo Zenti è al termine del proprio mandato: il papa ha già accolto le sue dimissioni per raggiunti limiti di età, a giorni arriverà il suo successore, che potrebbe essere il vescovo di Rieti monsignor Pompili.