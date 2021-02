"3AM", il nuovo singolo del dj producer romagnolo Mitch B., che è stato prodotto insieme a Zen è in in uscita in tutti i portali digitali, dal 5 febbraio 2021. A questo link https://fanlink.to/eDAp sarà possibile cliccare ed ascoltare subito oppure scaricare un brano pieno di energia... e di melodia. Il brano è già entrato in programma in diverse radio e sta avendo buoni risultati anche su Beatport, lo shop musicale più utilizzato dai dj.

E per fortuna ci sono anche buone notizie per chi ha voglia di pranzare ascoltando ottima musica, in Romagna, di fronte al mare. "Dal 6 febbraio, ogni weekend, quindi tutti i sabati e tutte le domeniche, accompagnerò con bella musica i pranzi al White Beach di Cervia", spiega Mitch B. "Non sono party scatenati, ma è un gran bel modo per tornare ad incontrare in sicurezza gli amici e rilassarsi".

"Questa pandemia ha rallentato i ritmi di tutti. Ma con la forza e inseguendo i propri sogni, ognuno di noi ha avuto il tempo di riordinare le idee e guardare dentro se stesso. Ci aspettano nuove sfide", scrive Mitch B. sui suoi social. "Una di queste per me, è la mia presenza ogni weekend di febbraio, al White Beach. La mia musica accompagnerà il pranzo. Tra le tante canzoni che metteró, anche la nostra nuova canzone, Mitch B. x Zen - 3AM".



Mitch B. x Zen - 3 AM

link https://fanlink.to/eDAp

---