I Tepura esordiscono con il nuovo singolo “Come stelle” (Etichetta SanLucaSound), come anteprima del loro LP di debutto attualmente in produzione con la casa discografica SanLucaSound e che presto vedrà la luce. Il brano è un poprock leggero e frizzante, dove la chitarra acustica è spina dorsale grazie ai suoi accordi aperti ed alla ritmica incalzante, i suoni moderni, con chiare influenze elettropop, rendono il brano irresistibilmente accattivante. "Come Stelle" racconta la storia di due protagonisti che, osservando il cielo, notano particolari "stelle", man mano che il racconto si dipana, riusciranno a identificarne la vera natura e ad interrogarsi sul significato profondo di questa scoperta per loro stessi e per l'intera umanità. Con questa canzone, i Tepura vogliono lanciare un messaggio di speranza e pace universale, ma al tempo stesso stimolare la riflessione sull'importanza di assumersi le proprie responsabilità nel prendersi cura del nostro mondo e dei suoi abitanti.

Biografia:

I Tepura nascono nel 2025 dall’idea di Denis Forlani e Andrea Papotti, musicisti ed autori emiliani. L’incontro tra i due, avvenuto quasi per caso, ha permesso la nascita di un progetto musicale prevalentemente acustico con influenze PopRock e cantautorali, che ambisce a proporle in uno stile nuovo, rivolto al futuro. I brani, scritti per la maggior parte dal chitarrista Denis, parlano dei temi più svariati, dall’amore al sociale, passando per canzoni spensierate e flussi di coscienza tormentati, le tematiche vengono proposte in chiavi musicali sempre diverse e mai scontate, frutto della sua penna e della sua esecuzione. Completa la formazione la voce di Andrea, già lead voice di altri progetti, comincia a collaborare con Denis nell’interpretazione del suo già strutturato repertorio, contribuendo con le proprie esperienze da frontman e che includono elementi di canto difonico, circlesinging e recitazione, oltre al perfezionamento dei brani esistenti gli artisti stanno già lavorando a quattro mani su nuove idee e creazioni. La recente collaborazione con la casa discografica SanLucaSound è il trampolino di lancio per la loro nuova avventura, un LP di debutto composto da brani originali, arrangiati dal produttore e discografico Renato Droghetti. Gli artisti aspirano a portare un sound fresco ed incalzante, che possa accompagnare chi ascolta in un vero e proprio viaggio, le influenze elettroniche e gli ambienti ariosi danno una sensazione di spazio che passa attraverso la musica mentre le parti corali, a cura della vocal coach Susanna Rossi, regalano alle composizioni sensazioni di respiro e calore. I Tepura confidano di donare a chi ascolta una parte del loro essere, portandoli con sé attraverso le emozioni della musica e della composizione, che sia in un piccolo locale o su un grande palco, la loro speranza è di regalare un sorriso, una riflessione ed un’intuizione a chiunque voglia seguirli.

Crediti:

Musica: Andrea Papotti / Denis Forlani

Parole: Andrea Papotti / Denis Forlani

Produzione Artistica: Renato Droghetti e Tepura

Supervisione artistica: Manuel Auteri

Hanno suonato:

Andrea Papotti: Voci

Denis Forlani: Chitarre acuti ed elettriche

Renato Droghetti: Tastiere e Pro Tools Programming

Registrano, mixato e masterizzato da Renato Droghetti presso SanLucaSound - Recording (Bo)

Social:

Instagram: https://www.instagram.com/tepura.music/

TikTok: https://www.tiktok.com/@tepura.music