Il blog Intingo avvia i nuovi canali Podcast dedicati al marketing aziendale. Un servizio ulteriore per la formazione continua dei marketer B2B.

Gli strumenti digitali dedicati al marketing B2B costituiscono un’opportunità importante per lo sviluppo commerciale di una PMI. Concetti come Content Marketing sono ormai entrati nella quotidianità dei team marketing che si scontrano però con una difficoltà che non sembra voler cedere il passo alla modernizzazione.

Stiamo parlando di come i team marketing B2B siano spesso sotto dimensionati e si trovino pertanto a gestire l’attuale piuttosto che creare terreno fertile per creare nuovi potenziali clienti, così come evidenziato anche da una recente ricerca del B2B Institute.

IN VIAGGIO CON IL MARKETING B2B

Nell’ottica di essere a fianco dei marketer aziendali Intingo ha aperto dei canali Podcast dove si possono ascoltare gli articoli pubblicati nel blog. “In viaggio con il marketing B2B” è pensato per tutti coloro che vogliono sfruttare il tragitto casa - lavoro per dedicarlo alla propria formazione. Un volta giunti in ufficio, potranno scaricare gli strumenti operativi collegati agli articoli o approfondire il tema scelto navigando il blog.

Per il lancio del podcast sono già disponibili i primi cinque episodi dedicati a temi differenti: da come si crea una brochure aziendale, a come si attraggono potenziali clienti con la Lead generation, passando per la redazione del budget e la promozione della presenza aziendale in fiera.

I B2B marketing podcast sono pubblicati sui maggiori servizi di streaming come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast in cui si possono trovare con la parola chiave “intingo B2B” oppure attraverso i link pubblicati nella pagina B2B marketing podcast.

Dopo la cinquina iniziale i nuovi episodi saranno pubblicati con cadenza settimanale per dare il tempo di assimilare i concetti ascoltati.

INTINGO IL BLOG PER IL MARKETING B2B

Il blog di Intingo è dedicato esclusivamente al marketing aziendale.

C’è, infatti, un punto fondamentale che si rileva dalla situazione dei marketing team delle PMI italiane. Le poche risorse dedicate si trovano a gestire un volume di lavoro che lascia poco tempo alla formazione e al necessario aggiornamento continuo che le dinamiche della comunicazione digitale impongono ai marketer B2B.

Inoltre scarseggiano le fonti dedicate in modo esclusivo al marketing aziendale le cui dinamiche - per le caratteristiche specifiche del percorso di acquisto B2B – sono profondamente diverse da quelle del più noto marketing B2C.

E’ in questa frattura fra formazione necessaria, scarsità di tempo a disposizione e specificità del mercato B2B che si inserisce il blog di Intingo.

Una fonte a cui il marketer B2B può continuamente fare riferimento per risolvere dubbi, trovare esempi di strategie, oltre che documenti di approfondimento e strumenti da utilizzare nella operatività quotidiana di un team marketing aziendale. Un riferimento creato da Gabriella Mazzon, già marketing manager in aziende industriali e che dunque conosce bene le dinamiche di un team marketing aziendale.

COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI I CANALI DIGITALI

Come per ogni attività lanciata dal blog Intingo, l’apertura dei canali Podcast è essa stessa un esempio di come possono essere utilizzati gli strumenti digitali; fornendo quindi non solo un contributo teorico ma anche un percorso pratico alla formazione dei giovani marketer e all’aggiornamento di coloro che sono già inseriti da tempo nelle strutte marketing delle PMI.