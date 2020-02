È stata presentata al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia la monoposto 2020 della Scuderia Ferrari, alla presenza del "Team Principal" Mattia Binotto e dei due piloti che si sono concessi alla folla, nella piazza antistante al teatro, prima dell'inizio dell'evento.



Queste le dichiarazioni di protagonisti.

Mattia Binotto: "La vettura può sembrare simile a quella dell'anno scorso, ma è completamente diversa. Abbiamo portato tutto agli estremi, per cercare di migliorare il più possibile le prestazioni aerodinamiche".

La SF1000, questo il nome della nuova monoposto, è stata realizzata per avere una forma molto stretta e sottile, agendo su tutti i componenti. Le sospensioni sono state progettate per avere una maggiore adattabilità in base al circuito. Inoltre, anche il peso è stato ridotto.

La Ferrari, pertanto, ha puntato molto sull'aerodinamica, problema che nella scorsa stagione gli aveva consentito di tagliare per prima il traguardo solo in tre occasioni.



Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha dichiarato: "Rispetto allo scorso anno scorso è possibile vedere la differenza di questa vettura, soprattutto in relazione al retrotreno, dove sono state trovate soluzioni intelligenti per migliorarne l'assetto. Anche il colore è cambiato... Adesso è un po' più rossa rispetto allo scorso anno, quindi penso che sia fantastico".



Leclerc, che a dicembre ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 2024, ha dichiarato: "È una grande sfida... non vedo l'ora di guidarla. Mi sono preparato fisicamente in montagna per essere pronto fin da subito anche fisicamente oltre che psicologicamente. Abbiamo lavorato duramente per sviluppare la migliore auto possibile. Ho cercato di imparare dagli errori del passato e quest'anno voglio essere un pilota migliore".

L'anno scorso Leclerc ha conquistato sette pole position, più di ogni altro pilota, e ha vinto due gare, mentre una è andata a Vettel.



Il nome SF1000 è stato scelto per ricordare che la Ferrari in questa stagione correrà il suo 1000° Gran Premio nel mondiale.