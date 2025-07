Poeta, drammaturgo e mistico irlandese, William Butler Yeats fu una delle voci fondamentali della poesia del XX secolo. Fondatore dell’identità culturale irlandese moderna, unì simbolismo, folklore e politica.

William Butler Yeats ricevette il Premio Nobel per la Letteratura nel 1923 “per la sua poesia sempre ispirata, che in forma altamente artistica dà espressione allo spirito di una nazione intera”. Nato a Dublino nel 1865, fu il primo irlandese a ottenere il Nobel. Figura centrale del Rinascimento Celtico, Yeats sviluppò una poetica densa di simboli, immagini esoteriche e riferimenti mitici, cercando nella tradizione e nel soprannaturale le chiavi per interpretare l’uomo moderno. Fondò l’Abbey Theatre e scrisse anche drammi fondamentali per il teatro irlandese. La sua evoluzione stilistica passò dalla delicatezza lirica di The Wind Among the Reeds all’essenzialità austera e potente di The Tower o The Winding Stair. Fu anche senatore dello Stato Libero d’Irlanda. La sua opera, sospesa tra il visibile e l’invisibile, continua a essere letta come una meditazione profonda sul destino, l’amore, il tempo e la storia.