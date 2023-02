Il bilancio sui primi mesi del Governo Meloni non si può dire che sia positivo. A questo ci credono solo gli elettori della destra, i fan della premier della Garbatella, e forse neanche più loro, se sui canali social qualcuno comincia già a dare i primi segni di insofferenza. Certo, tre mesi sono pochi per valutare l'operato dell'esecutivo, ma il Governo ha attraversato questa fase distinguendosi più che altro per confusione, indecisioni, promesse divorate e asservimento verso l'Europa.

La premier ha preferito finora seguire le orme di Mario Draghi e la sua Agenda di Governo, così, tanto per andare sul sicuro. Non appena ha osato prendere una decisione autonoma, come nel caso del prezzo della benzina, si è infilata in un pantano dalla quale non sapeva più come uscirne. Il tentativo di scaricare la colpa sui benzinai è stata una mossa scellerata che ha fatto imbestialire buona parte degli italiani, già irritati dal ritiro della legge sul Pos e dell'Opzione Donna. "Non possiamo permettercelo, ce lo vieta Bruxelles", dicono a destra. E così si ricomincia: "Schiavi dell'Europa", "Sudditi di Bruxelles" ecc.

La strategia della premier finora è stata una sola: fare melina a centrocampo per prendere tempo e capire cosa fare e come farlo. Ma gli italiani sono un popolo impaziente, non voglio assistere alle meline, vogliono un gioco d'attacco. Ora e subito. E invece la premier decisionista si è trovata impegnata a decidere un bel niente: sulle concessioni balneari, sugli investimenti del Pnrr, sui corsi di formazione per i percettori del Reddito di Cittadinanza, su un fantomatico blocco navale contro gli immigrati. Quanto fumo la Meloni ha gettato negli occhi degli elettori! Parliamo di quella fascia di votanti che, dopo averli provati tutti, hanno deciso di provare pure lei, perché è inutile dire che Meloni è stata votata più per speranza che per convinzione.

Non si pensi però che la presidente del Consiglio se ne sia stata con le mani in mano. No, lei è attivissima. Ma non sul fronte interno, quanto su quello esterno. La Giorgia nazionale viaggia a destra e a sinistra per assicurare i poteri internazionali che gli slogan sovranisti, urlati nelle orecchie degli elettori, erano solo una favoletta per racimolare voti e consensi, facendo leva sul nazionalismo degli italiani e sulla credulità di un popolo che, prima di votare, non ha nemmeno la decenza di raccogliere informazioni sui candidati che decide di mandare in Parlamento a grattarsi a schiena.

La Che Guevara italiana prometteva una rivoluzione che è sparita dai radar del Governo, lasciando il posto alla continuità di un sistema che non ammette modifiche, ma solo illusioni. Nel giro di tre mesi, si è rimangiata tutte le promesse fatte, elaborando una Legge di Bilancio in linea con i poteri forti. La manovra economica del governo Meloni è improntata alla più violenta austerity, seguendo le orme neoliberiste di Mario Draghi e con una traiettoria diplomatica asservita agli Stati Uniti e vittima delle indicazioni che arrivano dai Paesi che più contano in Europa, ovvero Germania e Francia.

Chi se la sarebbe immaginata la sorella Giorgia trasformata in sacerdotessa del rigore, dei conti pubblici, dell’austerità finanziaria, dello Spreed e dei Mercati? La puffa mannara ha indossato alla perfezione la maschera della Masaniella che guidava il popolo italiano alla riscossa contro l'Europa. Poi, salita al governo, ha abbassato la testa come una scolaretta timorosa di essere bocciata agli esami.

Più che una rivoluzionaria, Meloni sembra la serva del film Il Marchese del Grillo che veniva presa a schiaffi della sua padrona perché aveva osato fare sogni erotici sul figlio. Alla Meloni non sono concessi sogni: o ti adegui agli ordini di Bruxelles o te ne torni a casa come successe con Berlusconi nel 2011. Meloni non è una capopopolo, ma una cortigiana. Ma pure per essere cortigiani ci vuole abilità. Soprattutto quando si tratta di convincere gli italiani che quello che hai promesso sarà destinato a rimanere lettera morta.