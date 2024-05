Talk show e contenitore attento all’attualità, ma anche alle tendenze, al mondo dello spettacolo, alla cronaca, alla politica e alla grande cucina, il programma miscela sapientemente temi quali il sociale, salute, società e spettacolo, confermandosi seguitissimo e popolare anche in fatto di ascolti .

Altissimo anche il numero di visualizzazioni per le dirette streaming sul sito di Tele A e sul profilo Facebook dell’emittente e per le repliche sul canale YouTube .

Partito a dicembre , gli ascolti del programma sono quadruplicati nel giro di poche settimane con grande soddisfazione della conduttrice e del pubblico, imponendosi subito come il programma di punta della mattina tra le TV locali della Campania.

<<Con tutto il team lavoriamo alacremente al finale di stagione e già pensiamo al nuovo ciclo con tante idee e progetti >> spiega Mariù Adamo, mostrando tutto l’entusiasmo e la soddisfazione per questa ennesima sfida vinta dalla poliedrica conduttrice, ora anche autrice del programma.

La trasmissione della Adamo è in diretta su Tele A tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12:30 e in replica il martedì e il giovedì dalle 6 alle 7:30, ma per chi non può seguire in settimana si aggiunge un’edizione speciale la domenica mattina dalle 10:45alle 12:15.

Produttore esecutivo di Casa Mariù è la Goeldlin Production di Antonio Goeldlin.

Il Programma è prodotto da Goeldlin Collection.