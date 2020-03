Seduto di spalle, nella sala del cinema Barberini a Roma dove si proietta "Marianne & Leonard" (docufilm sulla storia tra Leonard Cohen e la sua musa Marianne Ilhen), Nanni Moretti ha "fotografato", condividendolo su Instagram, l'attuale situazione vissuta dalle sale cinematografiche al tempo del coronavirus.

A Roma i cinema non sono stati chiusi come in altre regioni ma, in compenso, sono completamente vuoti a causa della paura di contagio da coronavirus.

Il regista ha da poco finito le riprese del suo nuovo film, "Tre piani", il primo realizzato da cinque anni a questa parte dopo "Mia madre".

La nuova pellicola è programmata per essere proiettata nelle sale il 23 aprile. L'epidemia farà cambiare i piani di regista e distributore?