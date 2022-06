Dopo una lunga attesa, finalmente l'estate 2022 si sta facendo vedere e sentire. E il modo giusto per iniziare a viverla non è difficile da trovare. Potrebbe essere passare il ponte del 2 giugno a Milano Marittima (RA), oziando e ballando al Papeete Beach, con gli amici e/o in famiglia. L'evento è Summer Renaissance, perché di un rinascimento dell'estate abbiamo un po' tutti bisogno, ognuno con il suo stile.

Da sempre Papeete Beach non è solo beach party: è prima di tutto una spiaggia che fa divertire persone da 0 a 99 anni, a ritmo di musica, cocktail e show. Sole, mare, relax, dj set, lettoni o lettini... e il gioco è fatto. All'equazione perfetta Papeete Beach da quest'estate aggiunge anche il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

Papeete Beach è poi appena stato sottoposto ad un restyling: nell'estate 2022 è ancora più bello ed ecosostenibile. Inoltre, i servizi sotto l'ombrellone e nella nuova food court sono all'altezza delle aspettative dei più esigenti: colazione calda o fredda servita al lettino, cucina romagnola che incontra le tendenze internazionali e propone sia piadine gourmet sia poké...

Per sentire forte il ritmo di Papeete Beach anche durante il viaggio che porta a Milano Marittima o durante la settimana, ecco Radio Papeete - https://www.radiopapeete.it -, emittente che trasmette live dalla spiaggia h24. L'alternativa è Spotify, per rilassarsi o muoversi al ritmo di Papeete Weekend, playlist da ben 80.000 follower... E ovviamente, è in arrivo anche la 34esima compilation firmata Papeete Beach, un must pubblicato da Sony Music Italy che segna le tendenze musicali dell'estate.



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281

48015 Milano Marittima – RA

https://www.papeetebeach.com

InfoLine: +39 348 9700555

Beach: +39 349 3717477

Ristorante: +39 0544 991208

[email protected]



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.