Questo è il testamento che Anas Jamal Al-Sharif, il giornalista di Al-Jazeera assassinato lunedì dallo Stato terrorista di Israele, aveva chiesto di pubblicare nel caso fosse stato ucciso:

"Questa è la mia volontà e il mio messaggio finale. Se queste parole ti raggiungono, sappi che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce. Prima di tutto, la pace sia su di voi e la misericordia e le benedizioni di Allah.Allah sa che ho dato ogni sforzo e tutte le mie forze per essere un sostegno e una voce per il mio popolo, sin da quando ho aperto gli occhi alla vita nei vicoli e nelle strade del campo profughi di Jabalia. La mia speranza era che Allah prolungasse la mia vita così da poter tornare con la mia famiglia e i miei cari nella nostra città d’origine, la occupata Asqalan (Al-Majdal). Ma la volontà di Allah è venuta prima, e il Suo decreto è definitivo. Ho vissuto il dolore in ogni suo dettaglio, ho assaporato più volte la sofferenza e la perdita, eppure non ho mai esitato a trasmettere la verità così com’è, senza distorsioni o falsificazioni—affinché Allah sia testimone contro coloro che sono rimasti in silenzio, coloro che hanno accettato il nostro sterminio, coloro che ci hanno tolto il respiro e i cui cuori non sono stati toccati dai resti sparsi dei nostri bambini e delle nostre donne, senza fare nulla per fermare il massacro che il nostro popolo subisce da più di un anno e mezzo.Vi affido la Palestina—gioiello della corona del mondo musulmano, battito del cuore di ogni persona libera in questo mondo. Vi affido il suo popolo, i suoi bambini innocenti e oppressi che non hanno mai avuto il tempo di sognare o vivere in sicurezza e in pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati sotto migliaia di tonnellate di bombe e missili israeliani, fatti a pezzi e sparsi sui muri.Vi esorto a non permettere che le catene vi mettano a tacere, né che i confini vi trattengano. Siate ponti verso la liberazione della terra e del suo popolo, finché il sole della dignità e della libertà non sorgerà sulla nostra patria rubata. Vi affido di prendervi cura della mia famiglia. Vi affido la mia amata figlia Sham, la luce dei miei occhi, che non ho mai avuto la possibilità di vedere crescere come avevo sognato.Vi affido il mio caro figlio Salah, che avrei voluto sostenere e accompagnare nella vita fino a quando fosse diventato abbastanza forte da portare il mio fardello e continuare la missione.Vi affido la mia amata madre, le cui benedette preghiere mi hanno portato dove sono, le cui suppliche sono state la mia fortezza e la cui luce ha guidato il mio cammino. Prego che Allah le conceda forza e la ricompensi da parte mia con la migliore delle ricompense.Vi affido anche la mia compagna di vita, la mia amata moglie, Umm Salah (Bayan), dalla quale la guerra mi ha separato per molti lunghi giorni e mesi. Eppure, è rimasta fedele al nostro legame, salda come il tronco di un ulivo che non si piega—paziente, fiduciosa in Allah e capace di portare la responsabilità della mia assenza con tutta la sua forza e fede.Vi esorto a stare al loro fianco, a essere il loro sostegno dopo Allah l’Onnipotente. Se muoio, muoio saldo nei miei principi. Testimonio davanti ad Allah che sono contento del Suo decreto, certo di incontrarLo e sicuro che ciò che è presso Allah è migliore ed eterno.O Allah, accoglimi tra i martiri, perdona i miei peccati passati e futuri, e fa’ che il mio sangue sia una luce che illumini il cammino della libertà per il mio popolo e la mia famiglia. Perdonami se ho mancato in qualcosa, e pregate per me con misericordia, perché ho mantenuto la mia promessa e non l’ho mai cambiata né tradita.Non dimenticate Gaza… E non dimenticate me nelle vostre sincere preghiere di perdono e accoglimento".

Anas Jamal Al-Sharif

3 December 1996 – 10 August 2025

