Dagospia ha messo sotto accusa Mario Draghi, accusandolo di essere un capo mediocre: "Non sei un leader carismatico ma solo un capo mediocre", scrive il quotidiano. Dagospia ci ha abituati a usare toni piuttosto irriverenti verso i capi politici. E anche questa volta non ha fatto sconti, nemmeno per Mario Draghi. Come si legge in una nota:

"In Consiglio dei ministri, un altro pezzo di Draghi si è sbriciolato. Vedere il celebrato Super-Mario, farsi strattonare sulle misure anti-Covid dai rigoristi Pd, Fi e Leu e dalla Lega che minaccia lo strappo su obbligo vaccinale e green pass rafforzato, costretto quindi a una faticosa e penosa mediazione, ha dimostrato che l’ex governatore della Bce non è all’altezza di essere un leader".

Parole dure e inopportune, soprattutto in un momento i cui si avvicinano le elezioni del presidente della Repubblica e Draghi è il candidato naturale. Oltretutto, si tratterebbe di un caso nuovo: mai nella storia del nostro Paese un politico ha ricoperto prima il ruolo di Premier e poi quello di Capo di Stato.

Una delle ipotesi di questa resistenza dell’ex direttore della Bce sarebbe proprio il timore di spezzare la maggioranza che sarà chiamata ad eleggerlo al Quirinale. "Se ieri Draghi avesse avuto il polso d’acciaio del 2012, quello da whatever it takes, e metteva sul tavolo le sue dimissioni, le sue misure anti-Covid sarebbero passate",

sottolinea Dagospia che poi aggiunge: "Non l’ha fatto per il semplice motivo che non vuole inimicarsi nessuno pur di ottenere i voti di tutti per traslocare al Quirinale. Ma allora non sei un leader carismatico ma solo un capo mediocre".

Un capo mediocre come tutti i capi mediocri che sono stati definiti tali da chi guarda le cose dall'esterno, senza mai confrontarsi con le responsabilità che comporta l'essere capo di un governo. Dalle monetine contro Craxi alle frecciate contro Draghi, passando per le critiche contro i vari Berlusconi, Monti, Renzi, Letta, Gentiloni, Conte, non c'è stato nessun premier che non sia finito nel tritacarne mediatico di tanti Torquemada che se andassero loro al governo, molto probabilmente, farebbero più disastri di quelli che attaccano.