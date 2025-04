Alessandro Brusati, in arte AlePerSempre debutta sulla scena musicale con il suo primo singolo "Tetrapak", un brano indie pop diretto e incisivo che esplora il tema della libertà personale e del desiderio di uscire dagli schemi imposti. Scritto e composto interamente dall'artista, il brano combina sonorità coinvolgenti con un testo profondo e sincero.

Con "Tetrapak", AleperSempre racconta il senso di disagio e la ricerca di una propria identità, segnando il momento in cui finalmente trova il coraggio di uscire dal grande contenitore quotidiano in cui ci troviamo. Con il suo deciso "Non ci sto", vuole affermare la propria personalità e rivendicare il diritto di essere sé stesso senza compromessi, opponendosi alle regole e aspettative imposte. Il testo attraversa immagini potenti, dal senso di alienazione sotto un "cielo senza stelle" alla voglia di superare i confini di un destino prestabilito, urlando un deciso "Oggi no!" contro ogni imposizione.

Un viaggio musicale che unisce parole affilate come sciabole, cariche di immagini evocative e metafore incisive che colpiscono dritto al cuore, accompagnate da un sound avvolgente, in cui l'artista esprime la propria visione con forza e autenticità. Il brano tocca tematiche universali come la voglia di autodeterminazione, l'importanza di seguire le proprie passioni e il desiderio di riscoprire la genuinità dell'infanzia, lontano da etichette e conformismi.

Nel videoclip, l'attrice Adele Masciello interpreta una ragazza che rappresenta una generazione che si è sentita oppressa dalle aspettative e dai doveri, dimenticando di dare sfogo alla propria personalità. Tuttavia, ha saputo trovare il coraggio di cercare la propria strada. L'intento del videoclip è far sì che chiunque si possa immedesimare in questa ragazza, trovando in lei un simbolo di liberazione e riscoperta."Tetrapak" è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/6SdQkIMIUtJ1AMihHO5d2Z

Segui AlePerSempre sui social:

Youtube: https://www.youtube.com/@AlePerSempre

Instagram: https://www.instagram.com/alepersempre_official/

TikTok: https://www.tiktok.com/@alepersempre

Biografia

Alessandro Brusati, in arte AlePerSempre, nasce a Milano il 6 marzo 1995. Cantautore indipendente, fonde la canzone popolare italiana con sonorità indie, funk e brit-underground, creando un sound unico. Cresce con le influenze dei grandi cantautori e artisti italiani come Battisti, Tenco, Endrigo, Dalla, Vasco Rossi, Celentano, Silvestri, Bersani, Cremonini e grandi artisti internazionali come Michael Jackson, Stevie Wonder, Queen, Amy Winehouse, George Michael, Red Hot Chili Peppers, Muse. Dal 2009 studia canto e impara da autodidatta chitarra e pianoforte, iniziando a scrivere i suoi primi brani. Nel 2010 fonda i Four Leaf Clover, una band funk-rock con cui pubblica l’album: “Angolo di felicità” nel 2014 con l’etichetta Hydra Music. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2015, si dedica al songwriting, collaborando con Rosario Paolicelli e lavorando per altri artisti italiani.

Nel 2018 si allontana dalla musica per un periodo, vivendo a Tokyo. Nel 2021, dopo aver quasi abbandonato il suo sogno musicale, il produttore Mattia Missaglia lo spinge a riprendere il progetto da solista AlePerSempre.