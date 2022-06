"Abbiamo esercitato il recesso immediato dalla 'Società consortile Aeroporto di Pontecagnano', un altro errore che abbiamo ereditato dal passato", lo ha scritto su Facebook (www.facebook.com/photo/?fbid=570261584660919&set=a.491041519249593) Vito Bardi (centrodestra), presidente della Regione Basilicata, aggiungendo: "Tutte le attenzioni e le risorse della Regione Basilicata sono ora indirizzate verso l'aeroporto di aviazione generale di Pisticci (Matera)".

La storia di questo aeroporto è lunghissima, ma negli ultimi 7 anni le opposizioni a quest'opera sono state forti e determinanti da parte dei cittadini. La stessa Regione Basilicata che pure si costituì contro i cittadini ricorrenti al Consiglio di stato, a mio giudizio commise un errore che avrà comunque avuto un costo.

Oggi si attende ancora il secondo grado di giudizio al Consiglio di stato e solo sul decreto esproprio e non ancora su alcuni espropri determinanti per eseguire l'opera... che non sono neppure mai iniziati!

Uno dei tanti nodi presenti nel problematico e controverso progetto relativo all'ampliamento dell’aeroporto Costa d’Amalfi è il famoso "piano industriale ritenuto da tutti gli attori confidenziale e segreto", nel quale esplicitamente si parla di un traffico aereo molto superiore rispetto a quello indicato nella Valutazione d'Impatto Ambientale presentata nel 2016.

Credo, dopo aver letto tutti i documenti del masterplan e come ho scritto anche nella mia relazione, che non si possa inserire in un territorio una tale criticità ambientale (rappresentata dall'ampliamento dell'aeroporto) che agirebbe sulla salute dei cittadini e di mezza piana del Sele (la cui vocazione agricolo-casearia è fuori discussione e il pericolo per quarta gamma e rucola Igp è reale.

In base alla Via del Ministero, il numero di passeggeri e destinazione d'uso del piano industriale della rete aeroportuale campano del 26/03/2019, " Riservato e strettamente confidenziale , non corrispondono. Come è possibile farsi approvare una Via nel 2016 e cambiare poi le carte in tavola con un documento tra le parti? È forse possibile e consentito chiedere una Via per una cosa e farne poi un’altra?

Forse per un piccolo aeroporto nessuno avrebbe investito un solo euro? Poi esiste il nodo dei 40 milioni di euro dello sblocca Italia già prorogato di anno in anno grazie al famoso Movimento 5 Stelle, che ha dimenticato la stella ambiente, con scadenza 31 dicembre 2022…

Taccio sulle criticità sulla salute perché la scienza va scritta altrove e lo scrivente l’ha già scritta e pubblicata, taccio sul problema sorvolati e trasportati e siamo in attesa di Enac su metropolitana e tratta ferroviaria Salerno-Reggio, che si dovrà esprimere sulla distanza di sicurezza di tali opere dalla pista.

Tra l’altro, chi dovrebbe attendere alle prescrizioni ante opera sembra che abbia risposto di non saperne nulla! Prescrizioni ante opera che non sono un giochino da ragazzi: si tratta di monitorare tutta l'aria per un anno, insieme ad altre cose che al momento non esistono o almeno non sono a conoscenza degli enti interpellati.

Da ciò che continuo a leggere sembra sempre che si stia procedendo a chissà cosa. Sarebbe tra l'altro interessante conoscere dagli attori e quindi anche dalla Regione Campania a quanto sono lievitati ad oggi gli eventuali costi delle opere. A giudicare dai rincari delle materie prime sono forse raddoppiati o addirittura triplicati? E onestamente in un periodo di tale crisi è proprio un aeroporto la priorità?

E che dire del piano industriale in cui da una parte si prospettano milioni di passeggeri già nel 2024 e dall'altra 5-6 milioni nel 2043... con fantomatici e secondo me fantascientifici 5.000 posti di lavoro? Ma non scherziamo, dove sta la verità? 5.000 posti presunti probabilmente in tutta la filiera e se tutto sarebbe andato bene e prima del disastro pandemia e Guerra! Non mi sembra che nella ex Alitalia si navighi bene a posti di lavoro e non conosco la condizione di "tutti" i lavoratori a Capodichino!

Questi aeroporti tra l'altro devono finirla di mangiare denaro pubblico, con nessuna speranza di ricevere fondi europei.

E bisogna anche aggiungere che nel mondo oggi si va a ridurre le emissioni e la salvaguardia dell'ambiente è pure "scritta nella costituzione Italiana"... qualcuno credo lo stia dimenticando, altri invece non conoscendo, e non essendo assolutamente in grado di poter parlare sull'argomento ambiente e patologie umane, chiacchierano a vanvera. Da anni, sorridendo, aspetto qualche collega pari grado che venga qui a smentire con ricerche alla mano il fatto che un aeroporto rappresenti una reale criticità e che gli inquinanti in gioco non siano pericolosissimi!

Purtroppo che piaccia o no la ricerca che ho diretto con 21 citazioni solo nel primo lavoro pubblicato negli U.S.A. e con le bibliografie mondiali esistenti non consentono in nessun modo scientifico a Politici, pizzaioli e ingegneri di parlare o di smentire. Vergognoso fu l'intervento di un Politico che ...rassicurava la cittadinanza.... ma mi chiedo a quale titolo . Purtroppo credo che alla base esista " ignoranza diffusa " , anzi si pensa che lo scrivente sia voce fuori dal coro. Purtroppo devo ancora dire che la Scienza in questo caso l'ho scritta io , quando altri diranno e dimostreranno il contrario e pubblicheranno ciò che hanno trovato potremmo anche riparlarne. La scienza purtroppo è despota , quando si va da un medico per essere curati e si ottiene un piano di terapia, se si è pizzaioli o ragionieri o venditori di case, o commercianti, non si modifica la terapia.....o sbaglio ? Il problema sono sempre i " livelli " sono quelli che si sono dimenticati. Non ho mai ricevuto una sola critica in questi ultimi 10 anni da un medico .... eppure abbiamo a Salerno anche tanti illustri medici e anche a Pontecagnano. Iniziassero a raccontare ai loro Partiti che sono tutte frottole ciò che scrivo, anzi....lo scrivessero ! Ecco perchè la Scienza va gestita secondo i giusti canali , nelle sedi opportune . Spesso il primo sindachello del paesino esce in Tv e dice " tutto Ok " ...senza avere neppure un titolo per parlare di quel tipo di scienza. E ci poniamo davvero il problema del perchè siamo così in decadenza ?



