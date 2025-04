La dott.ssa Lisa Torelli ha vinto il Premio DICOGIOVANI2025 per la sua tesi innovativa sull'uso degli inibitori di JAK in pazienti pediatrici con malattie infiammatorie croniche intestinali: la relatrice è la Prof.ssa Susanna Esposito, Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Ospedale Pietro Barilla.

La tesi supervisionata da Susanna Esposito vince il Premio DICOGIOVANI2025

Si chiama Lisa Torelli l’autrice della tesi che ha vinto il Premio DICOGIOVANI2025, riservato alle migliori tesi di specializzazione realizzate all’interno delle Scuole di Specializzazione italiane di Pediatria. Specializzatasi all’Università di Parma lo scorso novembre, la dott.ssa Torelli ha presentato una tesi su uno studio innovativo sull’efficacia degli inibitori di JAK nei pazienti pediatrici con malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) refrattarie alle bioterapie convenzionali. Supervisionato dalla relatrice, nonché direttrice della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Parma, Susanna Esposito, il lavoro premiato contribuirà ad ampliare le prospettive terapeutiche in un’area ancora poco esplorata della pediatria. La tesi, che ha come correlatrice Christine Martinez Vinson (responsabile del Centro di riferimento per le malattie digestive pediatriche dell’Ospedale Robert Debré di Parigi), è stata sviluppata nel corso di un periodo di formazione presso l’ospedale parigino. Subito dopo la specializzazione, la dott.ssa Torelli ha ottenuto un incarico professionale presso l’Ospedale Robert Debré.

Susanna Esposito: un importante riconoscimento per il lavoro della nostra Scuola e dei suoi specializzandi

Grazie al suo lavoro, la dott.ssa Torelli ha confermato, ancora una volta, come la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Parma sia ormai un punto di riferimento nazionale per la formazione specialistica pediatrica. “Questo premio rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro della nostra Scuola e per l’impegno dei nostri specializzandi – ha commentato Susanna Esposito – Vedere i nostri giovani medici distinguersi in Europa e nel mondo è motivo di grande orgoglio. Il merito va a una formazione solida, a una ricerca di alto livello e alla possibilità di esperienze internazionali concrete e qualificanti”. La Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Parma conta più di 130 medici in formazione, offrendo alle giovani e ai giovani specializzandi delle opportunità cliniche e scientifiche di rilevanza internazionale.