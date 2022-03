Il Consigliere comunale Pippo Doddo ha presentato una interrogazione con la quale chiede al sindaco di attivarsi presso gli uffici per cercare di trovare una soluzione al fenomeno dell’erosione della spiaggia di Levante, nel tratto compreso tra molo Marullo e Croce di Mare.

“Una situazione – evidenzia Doddo – che danneggia anche i pescatori che non possono più neppure tirare a secco le loro abitazioni; inoltre, sul lungomare Garibaldi il mare ha già eroso cinque conci di pietra basaltica del muraglione, su cui si infrangono le onde col rischio che presto la banchina “scivolerà” in acqua. Ecco perché è urgente intervenire”.

Egli invita poi il Sindaco a prendere in esame un intervento che valorizzi la passeggiata nel tratto compreso dalla chiesa di Santa Maria Maggiore sino a Vaccarella, realizzando “l’allargamento e la sopraelevazione dell’attuale marciapiede, in modo da ottenere nella parte sottostante la passeggiata, dei ricoveri per le barche dei pescatori, un’opera questa che andrebbe ad integrare gli interventi già programmati (asilo Calcagno, scalinata di Erta San Domenico ed i tipici vicoli della zona), dando maggior prestigio al caratteristico quartiere storico della città”.