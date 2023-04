Pequod Acoustics. brand italiano dell'audio di eccellenza, produce casse acustiche di qualità assoluta che sanno stupire già prima di diffondere musica grazie alle loro forme rotondeggianti e a colori forti come il rosso e il bianco. Forme e colori sono così diverse dalle consuete "scatole" grigie che diffondono musica solitamente, nelle nostre case e negli spazi pubblici.



Gli speaker Pequod Acoustics non sono protagonisti solo in grandi spazi in giro per il mondo. Ad esempio, a Factory Barcelona, grazie al partner di Pequod HPS Ibiza, si fa vedere e soprattutto sentire un Kona Storm Sound System degno di nota in uno spazio artistico davvero interessante.



"Qui alla Factory abbiamo avuto il piacere di avere con noi il musicista e compositore EF_PI con il quale abbiamo iniziato un percorso creativo che ci porterà a collaborare assiduamente nei prossimi mesi", racconta lo staff di Factory Barcelona. "In queste foto alcune scene di backstage (giorno e notte) dell'ultimo mini video promozionale registrato nel nostro studio." Instagram.com/factory.barcelona.



///



Pequod Acoustics produce casse acustiche Hi Pro, ovvero speaker capaci di portare nel mondo professionale (locali, concerti) la qualità dell'hi fi. Il design degli speaker Pequod Acoustics sorprende prima ancora che la musica si faccia sentire, la qualità sonora di queste casse poi fa il resto, emozionando. Pequod Acoustics ha ormai distributori in buona parte dei più importanti mercati del mondo (Italia, Francia, Spagna, Turchia, Israele e Palestina, Cina, Vietnam, Russia, India, Corea del Sud) e le sue casse diffondono musica in club, ristoranti, meeting point e locali d'ogni tipo.



www.pequodacoustics.com