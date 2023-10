Brutta tegola per il Napoli di Garcia: Victor Osimhen, infortunatosi con la propria nazionale, resterà fuori dai giochi verosimilmente fino alla prossima sosta del mese di Novembre. L'attaccante nigeriano, infatti, si è procurato, una lesione al bicipite della gamba destra e dovrà, quindi, restar fuori per molto tempo.

Salterà, quindi, la gare col Verona del 21 Ottobre prossimo. In più dovrebbe saltare altre cinque gare ossia quella di Champions League del 24 Ottobre contro l'Union Berlino.

La sfida col Milan al "Maradona" del 29 Ottobre. Quella del 4 Novembre, in casa della Salernitana, e ancora quella coi tedeschi (la gara di ritorno) sempre in Champions League. Per chiudere con quella casalinga contro l'Empoli del 12 Novembre. Il ritorno in campo, dovrebbe esserci il 25 Novembre, per la sfida contro l'Atalanta. Una notizia che sconforta e non poco tutti i tifosi azzurri, dato che la loro squadra sta passando un momento molto difficile, e il rapporto di alcuni giocatori col tecnico Garcia non è dei migliori.

Probabile che contro il Verona nel prossimo turno il tecnico francese utilizzi Simeone come sostituto dell'attaccante nigeriano infortunato. O Raspadori. Una volta recuperato, però, il giocatore, potrà prendere parte solo a un mese di partite ufficiali con la maglia del Napoli, dato che poi ci sarà la Coppa d'Africa, ed Osimhen dovrà difendere i colori della propria nazione, ossia, la Nigeria.

Tenendo conto del momento difficile che sta attraversando il Napoli, anche questa non è una bella notizia. Ogni qualvolta, il Napoli, ha dovuto fare a meno del fuoriclasse africano, si è sempre mostrato all'altezza, Vincendo tutte le partite. Ciò è un buon auspicio, in vista della lunga assenza forzata che terrà, il calciatore, fuori dai campi di gioco.

L'infortunio patito nella gara contro l'Arabia Saudita di Mancini si è mostrato più grave del previsto, e questo rappresenta un danno per il Napoli che come già detto non sta attraversando un buon momento. Le sconfitte in casa contro Lazio e Fiorentina gridano ancora vendetta e la bella prova in Champions League, col Real Madrid, culminata, però con una sconfitta, ha messo a dura prova la pazienza del tifoso partenopeo, che tutto si aspettava, tranne che iniziare in maniera cosi negativa la nuova stagione da campioni d'Italia.

Ma la storia ci insegna che è molto difficile ripetersi, soprattutto se non ti chiami Juventus, Inter e Milan. Le uniche squadre a riuscire a bissare lo scudetto consecutivamente o addirittura a fare molto di più, come nel caso della Juventus che ultimamente ne ha vinti nove di seguito. O il Grande Torino...