Sono disponibili da poche ore i nuovi remix di "Lost in Rainbow", potente traccia elettronica che il giovane dj producer fiorentino Roberto Pagliaccia ha prodotto con Dubskull ed un featuring vocale d'eccellenza di Evry.

Le quattro nuove versioni del brano sono quattro, tutte diverse dall'originale e pure tra loro. Ad esempio, il remix che Sisko Electrofanatik (il giovane dj romano Francesco Fortuna), ha realizzato per "Lost in Rainbow" è decisamente ipnotico e vicino alle sonorità techno.

Il remix a cura del dj producer fiorentino Nofex, un altro artista come Pagliaccia in crescita nello scenario internazionale, si avvicina invece pericolosamente (e piacevolmente) alle radici della house music

Il remix di Leonardo Piva è poi leggermente più lento dell'originale, ovvero ha il ritmo perfetto per portare "Lost in Rainbow" in un universo sonoro come sospeso nel tempo e nello spazio. E' davvero un viaggio tutto da vivere.

Il Mirkoesse Remix, infine, dopo una lunga introduzione piena di ritmo, regala al brano armonie davvero particolari. Tutto merito di un sintetizzatore d'impatto che sembra rappresentare ben il percorso musicale di Roberto Pagliaccia.

Fiorentino, Roberto Pagliaccia, ha poco più di vent'anni e ha iniziato da poco a produrre musica. Tuttavia il suo sound potente e suggestivo già si distingue e si fa notare nel panorama mondiale dell'elettronica. Nella sua musica, sempre curatissima dal punto di vista della produzione e degli arrangiamenti, mette in scena coinvolgenti contaminazioni tra passato e presente. E si sente forte anche la sua visione distopica del futuro.

I nuovi remix di Roberto Pagliaccia -"Lost in Rainbow" su Spotify

https://open.spotify.com/album/3aipErupPa6GLngwfYmOqP?si=boWoRimwRIyWH4uh8omMCA