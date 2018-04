Nuoto: Meta Sport, una "bracciata" di entusiasmo tra sogni e realtà

Sport per passione, per divertimento, una squadra di istruttori con la "I" maiuscola e tanti atleti giovani e non solo.

Parliamo della Meta Sport, società sportiva con sede ubicata presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo (SA), parliamo di nuoto, disciplina nobile che forgia mente e corpo.

Una realtà presente da anni che ha saputo, con sacrificio, imporsi e dettare la sua legge di sport genuino e puro, proprio come dovrebbe essere.

In un oasi di verde naturale, nascosta tra l' ombra dei pini, si erge immensa la piscina, la senti cantare, il suo rigoglioso e incessante suono dettato dall' acqua è una dolce melodia, accompagnata da un coro armonioso di voci divertite, quelle dei tanti bambini che quotidianamente la vivono.

Divertimento, svago ma anche agonismo per i più virtuosi o semplicemente per i più volenterosi che vogliono competere con altre realtà. Una squadra sapientemente allenata dal coach Agostino Marmo.

Iscritta al campionato Regionale CSI, regala emozioni in ogni gara con risultati eccellenti. Un punto di partenza verso la "gloria" per tanti atleti che con impegno si allenano quasi tutti i giorni.

Il prossimo impegno li vedrà protagonisti a Napoli domenica 29 aprile, ultima tappa della stagione, appuntamento da non perdere che proiettera' alcuni di loro verso l'ambito ritrovo di Lignano Sabbiadoro dove, i migliori atleti nazionali della sigla CSI si affronteranno per conquistare i vari titoli in palio.