Il ministro della Salute brasiliano Eduardo Pazuello ha detto che la situazione a Manaus, principale città e capitale dello stato di Amazonas, è estremamente grave, con il sistema ospedaliero ormai al collasso per mancanza di ossigeno a causa dei numerosi pazienti Covid.

Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che in alcuni ospedali le scorte di ossigeno sono terminate e molti pazienti Covid vengono trasportati in aereo in altri Stati, mentre si moltiplicano gli appelli per l'invio di ossigeno.

A fare le spese di questa situazione sono anche i neonati prematuri ricoverati nelle terapie intensive negli ospedali di Manaus che avrebbero ossigeno sufficiente solo per un paioi di giorni.

L'aumento dei casi di Covid-19 in Amazzonia ha praticamente sconvolto il già fragile sistema sanitario locale, con conseguenze drammatiche non solo per i pazienti Covid ma anche, come ci fa sapere questa notizia, anche per quelli di altre patologie che richiedono la somministrazione di ossigeno.