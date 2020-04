Gli iPhone sono di sicuro degli ottimi smartphone che si distinguono per l'ottima qualità costruttiva, per un software che si integra la meglio all'interno dell'ecosistema Apple, per l'ottimo comparto fotografico e per dei prezzi di vendita elevati.

Qualche anno fa l'azienda ha proposto un iPhone economico ed oggi ha annunciato il suo successore. Apple, infatti, ha annunciato il nuovo iPhone SE 2020.

L'iPhone SE 2020 è uno smartphone potente almeno quanto gli iPhone 11 (utilizza lo stesso processore), può realizzare delle foto di ottima qualità ed è molto compatto (molte persone apprezzeranno questa caratteristica). Tutto questo viene offerto ad un prezzo interessante.

Tuttavia, il suo design è un po' retrò e, quindi, non tutti lo apprezzeranno.





Caratteristiche tecniche...