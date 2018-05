Juventus, bye bye Buffon

C’è chi non ha mai visto il mondo del calcio senza di lui e chi l’ha visto cambiare con lui. Abbiamo riso, pianto, esultato, urlato, siamo cresciuti e ci siamo emozionati con le sue parate da fuoriclasse assoluto.

E’ molto più di una leggenda, è un compagno di vita che ha unito generazioni aldilà di colori e squadre di appartenenza. Per chiunque ami il calcio e lo sport, Gigi Buffon è semplicemente #UN1CO.

Con queste parole, non certo prive di enfasi, il sito della Juventus ha introdotto una galleria di immagini per riassumere i momenti più belli della carriera del suo portiere che oggi, in una conferenza stampa tenuta insieme al presidente Agnelli, ha confermato il proprio addio alla Juventus a partire da domenica prossima, alla fine di questa stagione, dopo aver disputato la sua ultima partita, contro il Verona.







Ma quello di Buffon non è un addio al calcio, è un addio alla Juventus che ha deciso di puntare su un altro portiere, Szczesny a cui probabilmente verrà affiancato Perin.

Quindi, dalla prossima stagione, Buffon quasi certamente continuerà a giocare in un club importante anche se fuori dall'Italia. Con quale maglia? Quella del Psg, del Liverpool o addirittura quella del Real? Con quali motivazioni? Solo per divertimento o per raggiumngere altri traguardi, come la Champions?

Basterà attendere qualche settimana, o forse qualche giorno, e lo sapremo.