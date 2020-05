Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato in un video tutte le cose fatte dal governo per la Sanità durante l’epidemia da Covid-19.

In cinque mesi sono stati messi a disposizione quasi 9 miliadi di euro, a suo dire molto più di quanto fatto (direi non fatto) negli ultimi 5 anni.

“Il Servizio sanitario nazionale è una pietra preziosa e investire su questa pietra preziosa serve a rendere il nostro Paese più forte”, ha sottolineato il ministro nel video.

Raccomanderei al Ministro di rivedere " bene" anche gli stipendi di tutti i medici che lavorano sul territorio e negli ospedali, personale sanitario compreso.

Molti contratti sono ancora fermi, ma a dire il vero ho la sensazione che lo stipendio di un parlamentare o ministro sembra abbastanza più sostanzioso di quello di un medico che, per l'appunto come lui racconta, farebbero "parte delle pietre preziose".

Magari un taglietto agli stipendi dei parlamentari e un piccolo sforzo ancora verso chi la buona sanità deve farla davvero sul campo aiutertebbe….

Non venga però a elargire un obolo da 50 euro in più al mese. Sviluppi davvero in Italia, a spese del SSN, le strutture complesse della medicina di base, provveda a sistemazioni più decenti per chi opera nell’emergenza e inizi una vera fase di controllo periferico sulle Asl per quanto riguarda efficienza, servizi, prenotazioni, tempi di visite e assistenza domiciliare ai malati fragili.

Inizi inoltre a fare una bella cosa: "una campagna di umanizzazione della medicina", con tutto il personale che deve fare corsi per questo obiettivo.

Per il resto, ben vengano questi sforzi economici, anche se al momento penso che il popolo italiano desideri vedere i fatti e toccare davvero una "sanità diversa, a misura di popolo e di malato".

Questo è il video pubblicato dal ministro:

drive.google.com/open?id=1s4BnoR_kerxXs7ZyKKJNv7tOTOk3Fwle